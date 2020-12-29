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"Динамо" передало новогодние подарки воспитанникам школы-интерната в Сумской области

Шостка, Вторник 29 декабря 2020 09:03
"Динамо" передало новогодние подарки воспитанникам школы-интерната в Сумской области
"Бело-синие" не остались в стороне и передали детям подарки в канун Нового года (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Styler

Киевский клуб отозвался на просьбу выпускника Шосткинской школы-интерната

Футбольный клуб "Динамо" традиционно в преддверии новогодних праздников поздравляет детей. На этот раз киевский клуб отозвался на просьбу выпускника Шосткинской школы-интерната Александра Баранова и передал презенты воспитанникам этого учебного заведения.

Крестник Александра, выпускник Шосткинской школы-интерната Александр Бойко, обучался в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, погиб во время учебного полета 25 сентября 2020 года. На борту находились 27 человек, из которых 26 погибли.

Как говорится на сайте Динамо", чтобы помочь местному учебному заведению, Александр Баранов обратился к президенту клуба Игорю Суркису. "Бело-синие" не остались в стороне и передали детям подарки в канун Нового года.

&quot;Динамо&quot; передало новогодние подарки воспитанникам школы-интерната в Сумской области&quot;Динамо&quot; передало новогодние подарки воспитанникам школы-интерната в Сумской области

Президент фан-клуба "Динамо" Сергей Михайленко также вручил памятные презенты Александру Баранову и выразил надежду на дальнейшую коммуникацию между "бело-синими" и школой-интернатом.

"Рассказал историю своего крестника Александра Игорю Суркису, и быстро получил ответ. Я очень тронут тем, что произошло в жизни Александра и захотелось помочь школе-интернату, в которой он обучался. Детки очень рады подаркам и благодарны киевскому клубу. Все ребята спортивные и благодаря любви к спорту и достигают профессиональных высот. В Шосткинской школе-интернате преподается хоккей на траве, футбол, греко-римская борьба и другие виды спорта. Здесь, в Фан-клубе "Динамо" чувствую невероятную футбольную атмосферу. Не могу передать словами. Александр очень любил футбол и болел за киевское "Динамо", - рассказал Александр Баранов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что киевское "Динамо" передало кислородные концентраторы в украинские медицинские учреждения. В частности, оборудование уже получили больницы Житомирской и Черкасской областей.

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