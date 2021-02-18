Динамо - Брюгге: кто победит, где и когда смотреть матч (время изменилось)

Динамо и Брюгге сыграют 18 февраля в Киеве в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет со зрителями, билеты уже в продаже .

Где и когда смотреть матч Динамо - Брюгге, на кого ставят эксперты и букмекеры - читайте в материале Styler .

Где смотреть?

По регламенту матч Динамо - Брюгге должен был состояться 18 февраля в 19:55 по киевскому времени. Но буквально вчера стало известно, что стартовый свисток финского арбитра Маттиаса Гестраниуса на "Олимпийском" прозвучит в 17:00. Матч перенесли на более раннее время из-за прогнозируемого мороза (ведь с 20:00 в столице Украины ожидается температура -15... -17).

Смотреть матч можно будет на телеканале "Футбол 1", а также на сервисе MEGOGO.

Скриншот анонса

Кто победит?

Букмекеры ставят коэффициенты немного в пользу Динамо (2.57 - за победу киевлян, 2.84 - за победу бельгийцев, за ничью - 3.52). Но есть несколько "но".

Первый "минус" минус для нашего клуба в том, что подопечные Луческу уже два месяца довольствуются лишь спаррингами и поединками с соперниками среднего уровня (первый официальный матч Динамо сыграло с Олимпиком на прошлой неделе). А вот Брюгге продолжает играть в национальном чемпионате, где их победная серия составляет уже десять матчей.

Второй "минус" в том, что киевская команда не побеждает в Лиге Европы пять игр кряду... Однако, именно дома у Динамо показатели куда лучше.

Зато есть и плюсы. Отсутствие на скамейке главного тренера, а на поле конструктора и вдохновителя атак и их завершителя - это серьезный урон по возможностям Брюгге. И такую ситуацию команда с опытным тренером (это мы уже про Луческу, если что) должна использовать в свою пользу.

Еще один "плюс" - как бы это странно не звучало - сильный мороз. "Динамовцы" не так давно уже играли при такой погоде, и теперь отлично понимают, что их ждет. В отличие от соперника.

Прогноз на матч Динамо - Брюгге (soccer365.ru)

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