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"Дім трясся від звуків вибухів". Уламок "шахеда" пошкодив квартиру Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Іванна Пашкевич

Уламок одного зі збитих днями у столиці "шахедів" пошкодив квартиру зіркового кулінара та головного судді шоу ''Майстер шеф'' Ектора Хіменеса-Браво.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ресторатора.

Що відомо

У ніч на 25-те листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю ворожих дронів.

Лише через кілька днів Ектор розповів про неприємність, яка з ним сталась у той день.

Ектор Хіменес-Браво показав наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Так, він показав підписникам діру у склі свого вікна, зазначивши, що так воно виглядає після падіння уламку "шахеда".

"Мій дім тоді трясся від звуків вибухів. Одна з частинок дрону потрапила у вікно. Але я розумію, що це дрібниці, порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком", - поділився ресторатор. 

Ектор Хіменес-Браво розповів про наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Крім того, шматочок дрону потрапив навіть в його спальню.

"Усвідомлення того, що частинка дрону потрапила у твою спальню, це жах", - емоційно висловився Хіменес-Браво. 

Ектор Хіменес-Браво показав наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Він також закликав фоловерів не забувати, що в країні йде війна, допомагати ЗСУ та своїм близьким, а також вірити у перемогу.

Ектор Хіменес-Браво звернувся до фоловерів (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Раніше ми писали, що відома українська телеведуча не змогла потрапити у бомбосховище під час атаки "шахедів".

Також дізнайтесь, як допомогти собі після безсонної ночі та обстрілів.

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