"Дім трясся від звуків вибухів". Уламок "шахеда" пошкодив квартиру Ектора Хіменеса-Браво

Що відомо

У ніч на 25-те листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю ворожих дронів.

Лише через кілька днів Ектор розповів про неприємність, яка з ним сталась у той день.

Ектор Хіменес-Браво показав наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Так, він показав підписникам діру у склі свого вікна, зазначивши, що так воно виглядає після падіння уламку "шахеда".

"Мій дім тоді трясся від звуків вибухів. Одна з частинок дрону потрапила у вікно. Але я розумію, що це дрібниці, порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком", - поділився ресторатор.

Ектор Хіменес-Браво розповів про наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Крім того, шматочок дрону потрапив навіть в його спальню.

"Усвідомлення того, що частинка дрону потрапила у твою спальню, це жах", - емоційно висловився Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво показав наслідки ворожого обстрілу (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Він також закликав фоловерів не забувати, що в країні йде війна, допомагати ЗСУ та своїм близьким, а також вірити у перемогу.

Ектор Хіменес-Браво звернувся до фоловерів (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)