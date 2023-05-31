"Дихніть в трубочку": адвокат розповів, як уникнути незаконного штрафу за нетверезу їзду

Які дії водія мають бути

Відразу переконайтеся, що поліцейський здійснює відеозапис. Адвокат зазначає, що, якщо відео не на їхню користь, воно зникає. Ви повинні завжди вмикати свої технічні засоби.

Перевірте сертифікат драгера та свідоцтво про перевірку: там має бути дата, до якої прилад діє. І обов'язково порівняйте його заводський номер зі свідоцтвом та сертифікатом.

Оскільки поліцейські іноді "мухлюють" із відео – вимагайте залучення двох свідків. Це ваша гарантія та безпека, якщо складуть протокол.

Завжди самостійно розпаковуйте мундштук для драгера та перевіряйте цілісність целофану – упаковки.

Якщо драгер показав у межах норми до 0,2 проміле та вас просять дунути ще раз – ніколи цього не робіть. Вимагайте новий мундштук, тому що повторний видих у той самий мундштук покаже явне перевищення норми.

Не погоджуєтесь з результатами – обов'язково вимагайте доставки до лікарні для проведення повторного тесту.

Як не потрапити на незаконний штраф (фото: Роман Симутін)

Чому потрібно записувати до протоколу свої зауваження

"Завжди записуйте до протоколу свої зауваження. Наприклад: не надали сертифікат, двічі дув в один мундштук, не відвезли до лікарні, відмовилися залучати свідків тощо", - рекомендує правозахисник.

Він зазначає, що зараз діє не презумпція невинності, а "презумпція вини", адже треба наповнювати бюджет з усіх джерел. Тому на дотримання вимог закону чи процедури можуть і не звернути увагу.