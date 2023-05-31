"Дыхните в трубочку": адвокат рассказал, как избежать незаконного штрафа за нетрезвую езду

Какие действия водителя должны быть

Сразу убедитесь, что полицейский осуществляет видеозапись. Адвокат отмечает, что, если видео не в их пользу, то оно исчезает. Вы должны всегда включать свои технические средства.

Проверьте сертификат драгера и свидетельство о поверке: там должна быть дата, до которой прибор действует. И обязательно сравните его заводской номер со свидетельством и сертификатом.

Поскольку полицейские иногда "мухлюют" с видео – требуйте привлечения двух свидетелей. Это ваша гарантия и безопасность, если составят протокол.

Всегда самостоятельно распаковывайте мундштук для драгера и проверяйте целостность целлофана – упаковки.

Если драгер показал в пределах нормы до 0,2 промилле и вас просят дунуть еще раз – никогда этого не делайте. Требуйте новый мундштук, потому что повторный выдох в тот же мундштук покажет явное превышение нормы.

Не согласны с результатами – обязательно требуйте доставки в больницу для проведения повторного теста.

Как не попасть на незаконный штраф (фото: Роман Симутин)

Почему нужно записывать в протокол свои замечания

"Всегда записывайте в протокол свои замечания. Например: не предоставили сертификат, дважды дул в один мундштук, не отвезли в больницу, отказались привлекать свидетелей и т.п.", - рекомендует правозащитник.

Он отмечает, что сейчас действует не презумпция невиновности, а "презумпция вины", ведь нужно наполнять бюджет из всех источников. Поэтому на соблюдение требований закона или процедуры могут и не обратить внимания.