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"Дихати не було чим": у Луцьку учні дві години провели у затопленому укритті

Луцьк, Вівторок 31 жовтня 2023 13:45
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"Дихати не було чим": у Луцьку учні дві години провели у затопленому укритті У Луцьку діти перебували у затопленому укритті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку учні 4-го ліцею під час повітряної тривоги знаходились у затопленому водою укритті. У приміщенні вони перебували дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Деталі інциденту

Відомо, що відео з водою на підлозі в укритті у соцмережі виклали батьки.

&quot;Дихати не було чим&quot;: у Луцьку учні дві години провели у затопленому укриттіРівень води в укритті у Луцьку (фото: скриншот)

Мама двох школярок Олена Середюк розповіла, що коли зайшла у приміщення, була шокована. Зокрема, жінка побачила таку картину: "діти сидять у воді, на кріслах, випари, дихати немає чим".

"В укритті, оскільки їх багато, температура висока, та вода випаровується. Почали її вибирати після того, як я сказала, що буду це питання підіймати. Ніхто не каже, що нам прикро, що так сталося, що ми привели у цю воду дітей", - розповіла жінка.

До того ж навчальний заклад має укриття, але 28 жовтня воно було зачинено.

У той день у школі перебувало близько 100 учнів. Заступниця директора 4-го ліцею Ірина Дмитренко того дня чергувала і направила дітей в це укриття.

"Коли я почула особисто, що є вода, я попросила вчителів розсадити дітей по сухих місцях. Тому що переводити дітей в укриття через двір - це теж не є зовсім безпечно", - сказала вона.

&quot;Дихати не було чим&quot;: у Луцьку учні дві години провели у затопленому укриттіІрина Дмитренко (фото: suspilne.media)

Як прокоментувало керівництво школи

Заступник директора з господарської роботи Василь Ярмолюк розповів, що така ситуація виникла через сильні дощі. Рівень води в укритті сягав орієнтовно 3 - 4 сантиметри. Тому вода просочилася між фундаментними блоками і проникла в укриття.

Також він заявив, що зараз води в укритті вже немає. До того ж Ярмолюк запевняє, що відповідні роботи вже тривають.

Очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що такі підтоплення укриттів у школах і дитсадках - не критичні. Все тому, що кожне укриття розміщене в підвальних приміщеннях, тому їх періодично підтоплює.

"Ніяких порушень особливих немає щодо діяльності керівника закладу освіти чи якоїсь халатності", - заявляє Бондар.

&quot;Дихати не було чим&quot;: у Луцьку учні дві години провели у затопленому укриттіУкриття у Луцьку (фото: suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, яке укриття найкраще захищає від повітряних атак Росії.

Також ми писали, що у центрі Луцьку помітили хижу тварину.

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