Дифтерией заболели уже 8 украинцев: медики бьют тревогу (видео)

Дифтерия в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Вакцина от дифтерии действует 10 лет и является единственным надежным способом избежать заражения

В Киеве медики зафиксировали третий случай заболевания дифтерией, а по денным Центра общественного здоровья, всего по Украине количество инфекцированных на сегодня составляет 8. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вечером 28 октября в столице в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами опасной болезни.

Так, 3 случая подтверждены лабораторно, и еще 5 - клинически. Как минимум 10 человек являются носителями.

Сейчас выясняется, не инфекцированы ли трое детей 35-летней киевлянки, которая накануне попала в больницу в состоянии средней тяжести. На эту пациентку использовали все имеющиеся дозы специальной сыроватки.

Дифтерия в Украине - в Киеве зафиксирован 3 случай заражения (Фото: скриншот)

Из-за ее нехватки инфекционисты говорят, что не смогут помочь, если дифтерия начнет распространяться, и настоятельно рекомендуют украинцам вакцинироваться - и детям, и взрослым.

Вакцина действует 10 лет, и даже те, кто уже переболел дифтерией, могут заразиться снова.

Ранее советник главы Минздрава Ольга Голубовская проинформировала, что 35-летней киевлянке ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали по всем больницам.

Напомним, что первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит.

Недавно еще один случай заражения дифтерией был подтвержден в Тернопольской области - заболел 47-летний местный житель, который провел вакцинацию два года назад.

Первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде.

Дифтерия в Украине - в Центре общественного здоровья говорят о 8 случаях заражения (Видео: YouTube / ТСН)