Диеты с низким содержанием соли могут быть опасны: медики шокировали заявлением

Соль называют белой смертью и большинство диетологов рекомендуют диеты с низким содержанием натрия. Однако полностью исключать соль из организма тоже не рекомендуется, так как это может привести к необратимым последствиям. Чрезмерное употребление соли становится причиной высокого кровяного давления, болезней сердца и почек.

Как отмечает исследователь сердечно-сосудистой системы в институте сердца Сент-Люка в Канзас-Сити доктор Джеймс ДиНиколантонио, диеты с низким составом соли могут принести больше вреда, чем пользы. В ходе наблюдений выяснилось, что пациенты с низким количеством натрия, которые принимали лекарства от низкого кровяного давления, часто жаловались на головокружения, обезвоживание и ускоренное сердцебиение.

Их уровень натрия при анализах показывал очень низкий уровень и в каждом случае специальные препараты сокращали количество натрия в организме почти в два раза. Для того чтобы возобновить уровень, пришлось прописать пациентам диету с высоким содержанием соли.

Человеческий организм за столетия приспособился усваивать большое количество соли, так как многие годы она была основным стандартным консервантом и усилителем вкуса. Людскому организму натрий необходим для работы сердечно-сосудистой системы, сокращения мышц и регуляции нервных импульсов.

Умеренное употребление соли действительно снижает кровяное давление, но понижает его на 1-5 пунктов и это отмечается далеко не у всех пациентов. Однако у пациентов с пониженным потреблением соли отмечались другие проблемы – повышение уровня почечных гормонов, гормонов стресса и триглециридов.

Уровень смертности был действительно выше у людей с низким уровнем натрия в сравнении с теми, у кого он был высоким. Негативные последствия диеты с низким содержанием соли были более разрушительными и вызывали такие проблемы:

увеличение сердечных сокращений

повышение уровня гормонов, которые укрепляют артерии

гипотиреоз

повышенный уровень инсулина

Особенно опасна диета с низким содержанием соли для беременных женщин, так она может спровоцировать риск выкидыша, детской смертности и преэклампсии.