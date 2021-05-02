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Дієти з низьким вмістом солі можуть бути небезпечні: медики шокували заявою

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 18:01
Дієти з низьким вмістом солі можуть бути небезпечні: медики шокували заявою Медики назвали дієти з низьким вмістом солі дуже шкідливими (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сіль називають білою смертю і більшість дієтологів рекомендують дієти з низьким вмістом натрію. Однак повністю виключати сіль з організму теж не рекомендується, так як це може привести до незворотних наслідків. Надмірне вживання солі стає причиною високого кров'яного тиску, хвороб серця і нирок.

Які фактори вказують на недолік або надлишок солі, розповіли в матеріалі Ukr.Media.

Як зазначає дослідник серцево-судинної системи в інституті серця Сент-Люка в Канзас-Сіті доктор Джеймс ДіНіколантоніо, дієти з низьким складом солі можуть принести більше шкоди, ніж користі. В ході спостережень з'ясувалося, що пацієнти з низькою кількістю натрію, які приймали ліки проти низького кров'яного тиску, часто скаржилися на запаморочення, зневоднення і прискорене серцебиття.

Їх рівень натрію при аналізах показував дуже низький рівень і в кожному випадку спеціальні препарати скорочували кількість натрію в організмі майже у два рази. Для того, щоб відновити рівень, довелося прописати пацієнтам дієту з високим вмістом солі.

Людський організм за століття пристосувався засвоювати велику кількість солі, оскільки багато років вона була основним стандартним консервантом і підсилювачем смаку. Людському організму натрій необхідний для роботи серцево-судинної системи, скороченнях м'язів та регуляції нервових імпульсів.

Помірне вживання солі дійсно знижує кров'яний тиск, але знижує його на 1-5 пунктів і це відзначається далеко не у всіх пацієнтів. Однак у пацієнтів зі зниженим споживанням солі відзначалися інші проблеми - підвищення рівня ниркових гормонів, гормонів стресу і тригліцеридів.

Рівень смертності був дійсно вище у людей з низьким рівнем натрію в порівнянні з тими, у кого він був високим. Негативні наслідки дієти з низьким вмістом солі були більш руйнівними та викликали такі проблеми:

  • збільшення серцевих скорочень
  • підвищення рівня гормонів, які зміцнюють артерії
  • гіпотиреоз
  • підвищений рівень інсуліну

Особливо небезпечна дієта з низьким вмістом солі для вагітних жінок, так вона може спровокувати ризик викидня, дитячої смертності та прееклампсії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому категорично не можна їсти ранню полуницю.

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