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Диетологи сообщили, кому категорически запрещено есть хурму

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Среда 27 октября 2021 11:57
Диетологи сообщили, кому категорически запрещено есть хурму Фото: Кому нельзя есть хурму (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине в разгаре осенний сезон хурмы, который продлиться почти до новогодних праздников, когда на смену этому оранжевому фрукту придет - другой - мандарины.

Пока же давайте разберемся в материале Styler ниже, кому нельзя есть хурму, и чем же полезен этот субтропический фрукт.

Диетолог Анна Ивашкевич говорит, что даже при отменном здоровье с хурмой лучше не перегибать. Так как переев сладкого фрукта можно запросто получить проблемы с пищеварением.

Кому лучше отказаться от хурмы, а кому можно - но очень осторожно?

Воздержитесь от хурмы, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В фрукте содержится большое количество танина - в основном в незрелых вяжущих плодах, а также большое количество растительных волокон.

Таниновые кислоты способны снижать секрецию тонкого кишечника и ухудшать перистальтику.

Не рекомендуется хурма детям, особенно если они страдают запорами.

Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, так как она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.

Диетолог рекомендует употреблять от 1 до 3 штук в день (в зависимости от размера), если у вас нет вышеназванных проблем и вы не ребенок.

В чем же польза хурмы

При этом, безусловно, хурма очень полезна. Оранжевый фрукт, так же как и морковь, тыква, сладкий перец, помогает укрепить зрение.

Фрукт богат витаминами: А, С и В, а также микроэлементами - йодом, железом, кальцием, калием, фосфором, марганцем, магнием.

Врачи говорят, что хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы.

Ранее мы писали, как правильно выбрать хурму, чтобы она не была терпкой.

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