Диетологи сообщили, кому категорически запрещено есть хурму
В Украине в разгаре осенний сезон хурмы, который продлиться почти до новогодних праздников, когда на смену этому оранжевому фрукту придет - другой - мандарины.
Пока же давайте разберемся в материале Styler ниже, кому нельзя есть хурму, и чем же полезен этот субтропический фрукт.
Диетолог Анна Ивашкевич говорит, что даже при отменном здоровье с хурмой лучше не перегибать. Так как переев сладкого фрукта можно запросто получить проблемы с пищеварением.
Кому лучше отказаться от хурмы, а кому можно - но очень осторожно?
Воздержитесь от хурмы, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В фрукте содержится большое количество танина - в основном в незрелых вяжущих плодах, а также большое количество растительных волокон.
Таниновые кислоты способны снижать секрецию тонкого кишечника и ухудшать перистальтику.
Не рекомендуется хурма детям, особенно если они страдают запорами.
Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, так как она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.
Диетолог рекомендует употреблять от 1 до 3 штук в день (в зависимости от размера), если у вас нет вышеназванных проблем и вы не ребенок.
В чем же польза хурмы
При этом, безусловно, хурма очень полезна. Оранжевый фрукт, так же как и морковь, тыква, сладкий перец, помогает укрепить зрение.
Фрукт богат витаминами: А, С и В, а также микроэлементами - йодом, железом, кальцием, калием, фосфором, марганцем, магнием.
Врачи говорят, что хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы.
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