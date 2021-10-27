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Дієтологи повідомили, кому категорично заборонено їсти хурму

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Середа 27 жовтня 2021 11:57
Дієтологи повідомили, кому категорично заборонено їсти хурму Фото: Кому не можна їсти хурму (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні в розпалі осінній сезон хурми, який триватиме майже до новорічних свят, коли на зміну цьому помаранчевому фрукту прийде - інший - мандарини.

Поки ж давайте розберемося у матеріалі Styler нижче, кому не можна їсти хурму, і чим же корисний цей субтропічний фрукт.

Дієтолог Анна Івашкевич каже, що навіть при відмінному здоров'ї з хурмою краще не перегинати. Так як переївши солодкого фрукта можна запросто отримати проблеми з травленням.

Кому краще відмовитися від хурми, а кому можна - але дуже обережно?

Утримайтеся від хурми, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом. У фрукті міститься велика кількість таніну - в основному в незрілих в'яжучих плодах, а також велика кількість рослинних волокон.

Танінові кислоти здатні знижувати секрецію тонкого кишечника і погіршувати перистальтику.

Не рекомендується хурма дітям, особливо якщо вони страждають запорами.

Діабетикам також не варто захоплюватися хурмою, так як вона дуже солодка. У деяких сортах до 44% цукрів.

Дієтолог рекомендує вживати від 1 до 3 штук в день (в залежності від розміру), якщо у вас немає вищеназваних проблем і ви не дитина.

У чому ж користь хурми

При цьому, безумовно, хурма дуже корисна. Помаранчевий фрукт, так само як і морква, гарбуз, солодкий перець, допомагає зміцнити зір.

Фрукт багатий вітамінами: А, С і В, а також мікроелементами - йодом, залізом, кальцієм, калієм, фосфором, марганцем, магнієм.

Лікарі кажуть, що хурма корисна для профілактики авітамінозу, залізодефіцитної анемії, захворювань щитовидної залози.

Раніше ми писали, як правильно вибрати хурму, щоб вона не була терпкою.

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