ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Диетологи назвали вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену

Вторник 08 декабря 2020 08:00
Диетологи назвали вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену
Черный хлеб вредит здоровью (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Хотя черный хлеб многие считают альтернативой белому, он также имеет ряд вредных свойств. Поэтому диетологи советуют тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой, быть осторожнее с этим продуктом.

Так, по словам британского диетолога Майкла Мосли, есть мнение, что черный хлеб не опасен для диабетиков, а также замедляет процесс роста уровня глюкозы в крови. Об этом пишет lenta.ua.

Но современные производители вместо использования муки из определенных сортов зерновых могут просто жульничать, добавляя красители.

Кроме того, в некоторых видах продукта имеются вредные добавки, которые должны усиливать вкус. Такие "ингредиенты" грозят повышением содержания сахара в крови.

Диетологи рекомендуют заменить черный хлеб цельными злаками.

В рацион можно добавить киноа, ячмень, гречку, бобовые, а также булгур, рожь и так далее. Эти продукты являются источником сложных углеводов, способных препятствовать резким колебаниям глюкозы в крови.

Ранее врачи также назвали главную опасность черного хлеба. Из-за этих свойств продукта может развиваться сахарный диабет, нарушаться метаболизм, прибавка веса и развиваться сердечно-сосудистые болезни.

Также сообщалось, что журналисты провели инспекцию по магазинам, которые продают белорусские продукты и рассказали, какой процент в них фальсификата.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Хлеб

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь