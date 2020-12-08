Диетологи назвали вредные свойства черного хлеба и предложили ему замену

Черный хлеб вредит здоровью (фото: pixabay)

Хотя черный хлеб многие считают альтернативой белому, он также имеет ряд вредных свойств. Поэтому диетологи советуют тем, кто следит за своим здоровьем и фигурой, быть осторожнее с этим продуктом.

Так, по словам британского диетолога Майкла Мосли, есть мнение, что черный хлеб не опасен для диабетиков, а также замедляет процесс роста уровня глюкозы в крови. Об этом пишет lenta.ua.

Но современные производители вместо использования муки из определенных сортов зерновых могут просто жульничать, добавляя красители.

Кроме того, в некоторых видах продукта имеются вредные добавки, которые должны усиливать вкус. Такие "ингредиенты" грозят повышением содержания сахара в крови.

Диетологи рекомендуют заменить черный хлеб цельными злаками.

В рацион можно добавить киноа, ячмень, гречку, бобовые, а также булгур, рожь и так далее. Эти продукты являются источником сложных углеводов, способных препятствовать резким колебаниям глюкозы в крови.

Ранее врачи также назвали главную опасность черного хлеба. Из-за этих свойств продукта может развиваться сахарный диабет, нарушаться метаболизм, прибавка веса и развиваться сердечно-сосудистые болезни.

Также сообщалось, что журналисты провели инспекцию по магазинам, которые продают белорусские продукты и рассказали, какой процент в них фальсификата.