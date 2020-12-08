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Дієтологи назвали шкідливі властивості чорного хліба і запропонували йому заміну

Вівторок 08 грудня 2020 08:00
Дієтологи назвали шкідливі властивості чорного хліба і запропонували йому заміну
Чорний хліб шкодить здоров'ю (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Хоча чорний хліб багато хто вважає альтернативою білому, він також має ряд шкідливих властивостей. Тому дієтологи радять тим, хто стежить за своїм здоров'ям і фігурою, бути обережніше з цим продуктом.

Так, за словами британського дієтолога Майкла Мослі, є думка, що чорний хліб не небезпечний для діабетиків, а також уповільнює процес зростання рівня глюкози в крові. Про це пише lenta.ua.

Але сучасні виробники замість використання борошна з певних сортів зернових можуть просто шахраювати, додаючи барвники.

Крім того, в деяких видах продукту є шкідливі добавки, які повинні підсилювати смак. Такі "інгредієнти" загрожують підвищенням вмісту цукру в крові.

Дієтологи рекомендують замінити чорний хліб цільними злаками.

В раціон можна додати кіноа, ячмінь, гречку, бобові, а також булгур, жито і так далі. Ці продукти є джерелом складних вуглеводів, здатних перешкоджати різкі коливання глюкози в крові.

Раніше лікарі також назвали головну небезпеку чорного хліба. Через ці властивості продукту може розвиватися цукровий діабет, порушуватися метаболізм, збільшення ваги і розвиватися серцево-судинні хвороби.

Також повідомлялося, що журналісти провели інспекцію по магазинах, які продають білоруські продукти і розповіли, який відсоток у них фальсифікату.

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