Диетологи назвали самый полезный для здоровья продукт: стоит копейки

Назван самый полезный продукт для здоровья (фото: pixabay)

Диетологи рассказали про суперпродукт, который не только полезен, но и доступен каждому

Диетологи назвали самый полезный для здоровья человека продукт, который содержит большинство необходимых для здоровья элементов. Речь идет про обыкновенные куриные яйца.

К такому выводу пришли в Академическом центре медицинских наук в Далласе, пишет Сursorinfo.

Специалисты говорят, что в яйцах содержится огромное богатство витаминов и минералов. Кроме всего прочего, в них есть холин, железо, животный белок и цинк, фолиевая кислота и витамин B12.

Регулярно употребляя куриные яйца можно регулировать аппетит, улучшить здоровье и функционирование мозга.

Употребление продукта также способствует сохранению зрения и укреплению костей.

А для беременных яйца полезны тем, что они могут защитить плод от врожденных дефектов.

Отметим, что к началу осени куриные яйца упали в цене. Теперь десяток в супермаркете можно купить за около 18-20 гривен. Но полезнее всего считаются домашние яйца - они стоят дороже, однако лучше на вкус.

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