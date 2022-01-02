Диетолог высказалась о жирах в рационе и почему опасно их "сжигать" препаратами

Жиры выполняют много функций в организме человека и в рационе должны присутствовать обязательно. Диетолог Светлана Фус объяснила их пользу и предупредила, что прием "жиросжигающих" препаратов для тех, кто желает выглядеть стройнее, может выйти боком.
Об этом 2 января эксперт рассказала в своем Facebook.
В случае, когда из-за нехватки жиров мембраны функционируют плохо, усложняется поступление в клетки минералов и витаминов, даже если их употреблять дополнительно в виде препаратов. Кроме того, плохо выводятся продукты жизнедеятельности. ⠀
"Поэтому любители посидеть на диетах с ограничением жира, или принимающие "жиросжигающие" препараты должны знать, что таким образом они не дают своим клеткам нормально функционировать, держат их на витаминно-минеральном голоде, и никогда не достигнут желаемого результата без ущерба для здоровья", - рассказала Фус.
"Для организма важно, чтобы альвеолы всю нашу жизнь находились в расправленном состоянии, иначе мы не сможем дышать", - пишет диетолог.
В расправленном состоянии альвеолы поддерживает вещество сурфактант, что состоит на 90% из жира и на 10% из белка. Таким образом жир, который мы употребляем с пищей, идет в первую очередь на синтез сурфактанта, чтобы обеспечить людям дыхание, объяснила специалист.⠀
При этом диетолог подчеркивает важность понимать, сколько жиров необходимо каждому конкретному человеку, с учетом его физических параметров, рода деятельности, физической нагрузки.
"Это далеко не все, что можно сказать о функции жиров. Но и этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы внимательней относится к их наличию в питании", - добавила эксперт.
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