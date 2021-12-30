Болезнь Крона: врачи рассказали, какая еда повышает риск смерти на 95%

Болезнь Крона - хроническое заболевание, вызывающее воспаление частей пищеварительной системы. Новое исследование выявило определенный вид пищи, которая может быть смертельной для пациентов, страдающих этим недугом.

Пища, повышающая риск смерти от воспалительного заболевания, - это переработанное мясо. Международное агентство по изучению рака уже давно классифицировало этот вид мяса как канцероген, который вызывает рак.

Но уже новое исследование китайского профессора Цзе Чен из Чжэцзянского университета в Ханчжоу показало, что переработанное мясо увеличивает риск смерти, особенно для пациентов, которые страдают болезнью Крона.

По данным ученого, употребление переработанного мяса может повысить риск смерти на 95%. При этом риск летального исхода особенно высок среди тех, кто ест обработанное мясо более четырех раз в неделю.

По словам профессора, мясо, включая необработанное красное мясо, курицу или рыбу, не было связано с повышенным риском смерти. Исследователи объяснили, что ранее считалось, что потребление мяса способствует развитию воспалительного заболевания кишечника.

Переработанное мясо

Речь идет о мясе, которое каким-то образом изменили, чтобы сохранить или придать ему аромат. Процесс обработки может включать в себя все, от соления и отверждения до копчения.

В магазинах под обработанным мясом подразумеваются такие продукты, как бекон, колбасы, ветчина, мясные деликатесы и многое другое. Кроме рака, такое мясо также может стать причиной развития сердечных заболеваний и диабета.