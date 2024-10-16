Дієтолог розвіяла поширені міфи про шкоду жирів для серця та фігури

В сучасному світі існує безліч міфів про жирну їжу та її вплив на здоровʼя. Деякі факти "стоять" за популярними стереотипами.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше жиру та як вони впливають на організм

Які продукти містять жири

Жири часто вважаються небезпечними або нездоровими. Однак, тіло людини потребує трохи жиру для функціонування.

Отримання корисних жирів у раціоні має вирішальне значення для підтримки належної роботи шкіри, органів і ендокринної системи .

Вживання великої кількості насичених або трансжирів зазвичай вважається шкідливим для здоров’я

Ці продукти багаті шкідливими жирами, а саме насиченими і трансжирами, тому їх слід уникати:

страви, смажені у фритюрі (картопля фрі та чипси)

торти, кекси, печиво

червоне і оброблене м’ясо (бекон, ковбаса)

куряча шкіра

вершкове масло, маргарин, сало

пальмова олія

фаст-фуди (бургери, піца)

Надмірне споживання жиру може бути шкідливим, не варто повністю виключати його зі свого раціону. Жир відіграє важливу роль у організмі, включаючи синтез певних гормонів, вітаміну D під дією сонячного світла та підтримку структури клітин.

Поширені міфи

Жирна їжа сприяє переїданню

За словами дієтолога Ольги Безуглої, жирна їжа покращує смакові якості страв і формує більш якісне відчуття ситості, впливаючи на гормони грелін і лептин при правильному співвідношенні.

На високожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.

Жирна їжа сприяє набору ваги

Це доволі поширений міф. Однак, набір ваги відбувається внаслідок споживання більшої кількості калорій у раціоні ніж ви витрачаєте або ж у переважанні вуглеводів у раціоні, а не від жиру.

При порівнянні різних типів дієт високожирова та низькоглікемічна дієта, наприклад, є найбільш ефективною з погляду зниження ваги та профілактики

серцево-судинних захворювань.

Жирна їжа підвищує холестерин

Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину: 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм.

"Холестерин - це корисна речовина в нашому організмі, яка бере участь у синтезі статевих гормонів", - додала дієтолог.