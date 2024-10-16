Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры
В современном мире существует множество мифов о жирной пище и ее влиянии на здоровье. Некоторые факты "стоят" за популярными стереотипами.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего жира и как они влияют на организм.
Какие продукты содержат жиры
Жиры часто считаются опасными или нездоровыми. Однако тело человека требует немного жира для функционирования.
Получение полезных жиров в рационе имеет решающее значение для поддержания должной работы кожи, органов и эндокринной системы.
Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья
Эти продукты богаты вредными жирами, а именно насыщенными и трансжирами, поэтому их следует избегать:
- блюда, жареные во фритюре (картофель фри и чипсы)
- торты, кексы, печенье
- красное и обработанное мясо (бекон, колбаса)
- куриная кожа
- сливочное масло, маргарин, сало
- пальмовое масло
- фаст-фуд (бургеры, пицца)
Чрезмерное потребление жира может быть вредным, не следует полностью исключать его из рациона. Жир играет немаловажную роль в организме, включая синтез определенных гормонов, витамина D под действием солнечного света и поддержание структуры клеток.
Распространенные мифы
Жирная пища способствует перееданию
По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.
На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.
Жирная пища способствует набору веса
Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.
При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
Жирная пища повышает холестерин
Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.
"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт WebMD и Medicine net.
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