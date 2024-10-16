Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры

В современном мире существует множество мифов о жирной пище и ее влиянии на здоровье. Некоторые факты "стоят" за популярными стереотипами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего жира и как они влияют на организм.

Какие продукты содержат жиры

Жиры часто считаются опасными или нездоровыми. Однако тело человека требует немного жира для функционирования.

Получение полезных жиров в рационе имеет решающее значение для поддержания должной работы кожи, органов и эндокринной системы .

Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья

Эти продукты богаты вредными жирами, а именно насыщенными и трансжирами, поэтому их следует избегать:

блюда, жареные во фритюре (картофель фри и чипсы)

торты, кексы, печенье

красное и обработанное мясо (бекон, колбаса)

куриная кожа

сливочное масло, маргарин, сало

пальмовое масло

фаст-фуд (бургеры, пицца)

Чрезмерное потребление жира может быть вредным, не следует полностью исключать его из рациона. Жир играет немаловажную роль в организме, включая синтез определенных гормонов, витамина D под действием солнечного света и поддержание структуры клеток.

Распространенные мифы

Жирная пища способствует перееданию

По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.

На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.

Жирная пища способствует набору веса

Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.

При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирная пища повышает холестерин

Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.

"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.