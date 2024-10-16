ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры

Среда 16 октября 2024 19:03
UA EN RU
Диетолог развеяла распространенные мифы о вреде жиров для сердца и фигуры Мифы о жирах, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

В современном мире существует множество мифов о жирной пище и ее влиянии на здоровье. Некоторые факты "стоят" за популярными стереотипами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего жира и как они влияют на организм.

Какие продукты содержат жиры

Жиры часто считаются опасными или нездоровыми. Однако тело человека требует немного жира для функционирования.

Получение полезных жиров в рационе имеет решающее значение для поддержания должной работы кожи, органов и эндокринной системы.

Употребление большого количества насыщенных или трансжиров обычно считается вредным для здоровья

Эти продукты богаты вредными жирами, а именно насыщенными и трансжирами, поэтому их следует избегать:

  • блюда, жареные во фритюре (картофель фри и чипсы)
  • торты, кексы, печенье
  • красное и обработанное мясо (бекон, колбаса)
  • куриная кожа
  • сливочное масло, маргарин, сало
  • пальмовое масло
  • фаст-фуд (бургеры, пицца)

Чрезмерное потребление жира может быть вредным, не следует полностью исключать его из рациона. Жир играет немаловажную роль в организме, включая синтез определенных гормонов, витамина D под действием солнечного света и поддержание структуры клеток.

Распространенные мифы

Жирная пища способствует перееданию

По словам диетолога Ольги Безуглой, жирная пища улучшает вкусовые качества блюд и формирует более качественное ощущение сытости, воздействуя на гормоны грелин и лептин при правильном соотношении.

На высокожировых диетах уменьшается чувство голода и стабилизируются характеристики углеводного обмена.

Жирная пища способствует набору веса

Это довольно распространенный миф. Однако, набор веса происходит вследствие потребления большего количества калорий в рационе, чем вы тратите или же в преобладании углеводов в рационе, а не от жира.

При сравнении различных типов диет высокожировая и низкогликемическая, например, наиболее эффективны с точки зрения снижения веса и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирная пища повышает холестерин

Жирная пища не является причиной повышения холестерина: 20% холестерина поступает из пищи, а 80% вырабатывает сам организм.

"Холестерин - это полезное вещество в нашем организме, которое участвует в синтезе половых гормонов", - добавила диетолог.

Ранее мы сообщали о продуктах, которые очистят организм от токсинов и шлаков.

Читайте также о 3 продуктах, которые могут защитить от диабета и сердечных заболеваний.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт WebMD и Medicine net.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
жир Здоровая еда Здоровье
NEWS
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк