Диетолог рассказал, когда на самом деле нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть

Диетолог и врач Нахид Али рассказал, в какое время лучше завтракать и ужинать. По его мнению, жизнь и питание по определенному графику помогут не только похудеть, но и стать здоровыми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GB News .

Когда нужно завтракать и ужинать

По словам диетолога, структурированный распорядок дня весьма полезен для людей, которые хотят похудеть. Более того, он советует всем людям задуматься о "жизни по часам".

" Начинать свой день в 6 утра и завершать деятельность к 22:00 - это жить в соответствии с естественными циркадными ритмами организма. Включение этого подхода к выбору времени приема пищи, особенно завтрака и ужина, может еще больше повысить способность организма сжигать жир", - отметил врач.

Когда нужно ужинать (фото: freepik.com)

Так, идеальным временем для завтрака диетолог назвал период в течение часа после пробуждения. То есть если вы просыпаетесь в 6 утра, то первый прием пищи стоит планировать так, чтобы вы поели до 7 часов.

А вот ужинать, отметил врач, стоит за 2-3 часа до сна. И если вы ложитесь спать в 22:00, то последний прием пищи должен состояться примерно в 19:00. Так вы дадите организму достаточно времени, чтобы он успел начать переваривать пищу, а ночью метаболизм уже замедлится.

"Этот график поддерживает чувствительность к инсулину и помогает контролировать гормоны голода в течение дня, тем самым помогая уменьшить жир на животе", - объяснил врач.

Стоит учитывать, что каждый человек индивидуален, а потому пробовать диеты и менять режим сна либо питания нужно лишь после консультации со специалистом. Обязательно консультируйтесь с врачом и не занимайтесь самолечением.