Дієтолог розповіла, що можна їсти і пити в спеку, а на що - строге табу
Наш організм завжди реагує на зміну температури, зокрема - на спеку. Звісно, наше тіло потіє - тому дуже важливо пити достатню кількість води.
Як харчуватися і що пити в спеку, - розповіла на Facebook дієтолог Оксана Скиталінська.
Що пити у спеку
Дуже важливо пити звичайну воду під час спеки, щоб кров не густішала. Під час того, як ми потіємо, ми втрачаємо електроліти.
"Дуже багато калію міститься у фруктах та овочах. Насамперед, це капуста, огірки", - сказала експерт.
Ви можете потерти огірки, також можете додавати у воду висівки. Це дуже добре збагатить організм вітамінами (вітамінами групи В та магнієм).
Що потрібно їсти в спеку
Ви можете їсти прохолодні страви. Наприклад, холодні супи - це окрошка, гаспаччо.
"Зараз сезон буряків. Ви можете зробити з нього холодний суп", - порекомендувала дієтолог.
Не забувайте про салати, зелень.
"Їжте щодня ягоди, якими забарвлюють ваші руки в темний колір, наприклад, чорниця, шовковиця", - повідомила Скиталінська.
Дуже гарно їсти у спеку малину, вона дуже корисна.
За словами дієтолога, не варто у спеку їсти дуже жирні продукти, вони згущують кров. Це, наприклад, чіпси, весь фаст-фуд.
Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи потрібні людині фруктові соки, і чи є в них вітаміни.
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