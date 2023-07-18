Дієтолог розповіла, що можна їсти і пити в спеку, а на що - строге табу

Наш організм завжди реагує на зміну температури, зокрема - на спеку. Звісно, наше тіло потіє - тому дуже важливо пити достатню кількість води.

Як харчуватися і що пити в спеку, - розповіла на Facebook дієтолог Оксана Скиталінська.

Що пити у спеку

Дуже важливо пити звичайну воду під час спеки, щоб кров не густішала. Під час того, як ми потіємо, ми втрачаємо електроліти.

"Дуже багато калію міститься у фруктах та овочах. Насамперед, це капуста, огірки", - сказала експерт.

Ви можете потерти огірки, також можете додавати у воду висівки. Це дуже добре збагатить організм вітамінами (вітамінами групи В та магнієм).

Що потрібно їсти в спеку

Ви можете їсти прохолодні страви. Наприклад, холодні супи - це окрошка, гаспаччо.

"Зараз сезон буряків. Ви можете зробити з нього холодний суп", - порекомендувала дієтолог.

Не забувайте про салати, зелень.

"Їжте щодня ягоди, якими забарвлюють ваші руки в темний колір, наприклад, чорниця, шовковиця", - повідомила Скиталінська.

Дуже гарно їсти у спеку малину, вона дуже корисна.

За словами дієтолога, не варто у спеку їсти дуже жирні продукти, вони згущують кров. Це, наприклад, чіпси, весь фаст-фуд.