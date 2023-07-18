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Диетолог рассказала, что можно есть и пить в жару, а на что - строгое табу

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Вторник 18 июля 2023 13:44
Диетолог рассказала, что можно есть и пить в жару, а на что - строгое табу Как питаться в жару (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Наш организм всегда реагирует на изменение температуры, в частности - на жару. Естественно, наше тело потеет - поэтому очень важно пить достаточное количество воды.

Как питаться, и что пить в жару, - рассказала на Facebook диетолог Оксана Скиталинская.

Что пить в жару

Очень важно пить обычную воду во время жары, чтобы кровь не сгущалась. Во время того, как мы потеем, мы теряем электролиты.

"Очень много калия содержится в фруктах и овощах. Первым делом, это капуста, огурцы", - сказала эксперт.

Вы можете потереть огурцы, также можете добавлять в воду отруби. Это очень хорошо обогатит организм витаминами (витаминами группы B и магнием).

Что нужно есть в жару

Вы можете есть прохладные блюда. Например, холодные супы - это окрошка, гаспаччо.

"Сейчас сезон свеклы. Вы можете сделать из нее холодный суп", - порекомендовала диетолог.

Не забывайте о салатах, зелени.

"Ешьте каждый день ягоды, которым окрашивают ваши руки в темный цвет. например, черника, шелковица", - сообщила Скиталинская.

Очень хорошо есть в жару малину, она очень полезна.

По словам диетолога, не стоит в жару есть очень жирные продукты, они сгущают кровь. Это, например, чипсы, весь фаст-фуд.

Напомним, что диетолог рассказала, нужны ли человеку фруктовые соки, и есть ли в них витамины.

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