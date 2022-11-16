Дієтолог розповіла, що і як не можна їсти на роботі, щоб не угробити здоров'я

Найпоширеніші помилки в харчуванні на роботі

Серед найпоширеніших помилок Фус відзначає наступні:

Багато тонізуючих напоїв. Споживання солодких напоїв в великій кількості, а також чаю, кави й енергетиків погіршують засвоєння заліза і кальцію з їжі.⁣⁣⠀

Завеликі перерви між прийомами їжі або дуже часті перекуси, харчування всухом'ятку, погане пережовування їжі через брак часу.

Такі звички провокують застійні процеси у жовчовивідних шляхах, а також загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.⁣⁣⠀

Одноманітне харчування. Багато хто щодня приносить на роботу один і той же набір страв. Такий раціон протягом тривалого часу може призвести до дефіциту вітамінів і мінералів.⁣⁣⠀

Їжа швидкого приготування, фаст-фуд. Як результат - "перебір" глюкози і жирів. Це може спровокувати розвиток цукрового діабету, порушити обмін речовин, спричинити набір ваги.⁣⁣⠀

Зайве споживання солодощів через міфи, що розумова праця вимагає додаткової енергії для головного мозку.

Але насправді енергії і так вистачає - майже 19% від основного обміну припадає на розумову роботу.

Працездатність знижуватиметься саме через неповноцінне та нерегулярне харчування.⁣⁣⠀

Недостатня кількість в раціоні фруктів, овочів і зелені.⁣⁣⠀