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Дієтолог розповіла, кому категорично не можна воду з лимоном

Фото: Воду із лимоном можна пити не всім (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вода з лимоном натщесерце описана як панацея від усіх хвороб і як запорука схуднення. Але чи можна такий напій усім?

Кому воду з лимоном категорично не можна розповіла гастроентеролог та дієтолог Наталія Фармага у Instagram.

Кому не можна воду з лимоном натщесерце?

  • Якщо у вас виразка чи гастрит, тому що в такий спосіб кислотність шлункового вмісту зростає.
  • Хвороби нирок, тому що має сильний сечогінний ефект.
  • Чутлива емаль та й здорову зубну емаль вода з фруктовими кислотами добре зіпсує.
  • Стоматит, тому що сильно дратує слизові.
  • Алергія на цитрусові (тут уже без пояснень).
  • Інсулінорезистентність чи цукровий діабет – вода з лимоном є окремим прийомом їжі, навіть мінімум калорій стимулює травну систему.

Міфи про воду з лимоном

Лимонна вода – гарне джерело вітамінів та мінералів. Це не так. У лимоні дійсно міститься багато вітаміну C, а в шкірці – вітамін P. Також плід містить вітаміни B1, B2, A та різні флавоноїди. Але кількість лимонного соку в склянці води невелика і власне у воді з лимоном кількість вітамінів наближається до 0.

Лимони покращують метаболізм - відгук публікацій про вплив поліфенолів, отриманих з цедри лимона, на ожиріння мишей при висококалорійному раціоні.

І справді, миші, які споживали ці речовини, були менш схильні до ожиріння, ніж їхні "безлимонні" сусіди. Але важливо відзначити, що шкірки в лимонну воду потрапляє дуже мало, а щоб досягти мишачої дози потрібно з'їсти не менше півкілограма лимонів зі шкіркою.

Лимони для схуднення - єдиний ефект цієї цілющої води, це те, що вона займає місце в шлунку і ти з'їж менше, але і менше часу будеш ситим.

Вода із лимоном не знижує тиск.

Нещодавно ми розповідали, як можна в домашніх умовах визначити кислотність шлунка.

Читайте також про те, які 10 помилок заважають вам схуднути.

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дієтолог