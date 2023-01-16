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Диетолог рассказала, кому категорически нельзя воду с лимоном

Фото: Воду с лимоном можно пить не всем (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вода с лимоном натощак описана как панацея от всех болезней и как залог похудения. Но можно ли такой напиток всем?

Кому воду с лимоном категорически нельзя рассказала гастроэнтеролог и диетолог Наталья Фармага в Instagram.

Кому нельзя воду с лимоном натощак?

  • Если у вас язва или гастрит, потому что таким образом кислотность желудочного содержимого возрастает.
  • Болезни почек, потому что имеет сильный мочегонный эффект.
  • Чувствительная эмаль, да и здоровую зубную эмаль вода с фруктовыми кислотами хорошо испортит.
  • Стоматит, потому что сильно раздражает слизистые.
  • Аллергия на цитрусовые (здесь уже без объяснений).
  • Инсулинорезистентность или сахарный диабет - вода с лимоном является отдельным приемом пищи, даже минимум калорий стимулирует пищеварительную систему.

Мифы о воде с лимоном

Лимонная вода – хороший источник витаминов и минералов. Это не так. В лимоне действительно содержится много витамина C, а в кожуре – витамин P. Также плод содержит витамины B1, B2, A и различные флавоноиды. Но количество лимонного сока в стакане воды не велико и собственно в воде с лимоном количество витаминов приближается к 0.

Лимоны улучшают метаболизм – отзвук публикаций о влиянии полифенолов, полученных из цедры лимона, на ожирение мышей при высококалорийном рационе. И действительно, мыши, потреблявшие эти вещества, были менее склонны к ожирению, чем их "безлимонные" соседи. Но важно отметить, что кожуры в лимонную воду попадает очень мало, а что бы достичь мышиной дозы нужно съесть не менее полукилограмма лимонов с кожурой.

Лимоны для похудения – единственный эффект этой целебной воды, это то, что она занимает место в желудке и ты съешь меньше, но и меньше времени будешь сытым.

Вода с лимоном не снижает давление.

Недавно мы рассказывали о том, как можно в домашних условиях определить кислотность желудка.

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