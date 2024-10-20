Дієтолог розповіла, які помилки в харчуванні призводять до діабету 2 типу

При цукровому діабету 2 типу важливо харчуватись здорово і контролювати рівень цукру в крові. Саме це допоможе зберегти активне життя.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що призводить до діабету та як потрібно харчуватись людям з таким діагнозом.

Чому виникає діабет 2 типу

Хвороба виникає, коли організм не може належним чином використовувати інсулін. Без лікування діабет 2 типу може спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям, такі як захворювання серця, нирок та інсульт.

Впоратися з цією хворобою можна, якщо змінити спосіб життя, приймаючи ліки та регулярно відвідуючи лікаря.

Симптоми, як правило, розвиваються повільно та можуть включати:

підвищена спрага

часте ходіння до туалету

часте почуття голоду

втома

повільне загоєння порізів або виразок

поколювання або оніміння в руках і ніг

сухість шкіри

швидка втрата ваги

Більша ймовірність розвитку діабету 2 типу, якщо:

у вашій родині є випадки розвитку діабету

у вас надмірна вага або ожиріння

фізично активні менше трьох разів на тиждень

під час вагітності хворіли на гестаційний діабет

маєте високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину

є п ереддіабет

Норма глюкози в крові натще - 3,9-5,6 ммоль/л. Якщо результаті інші, то це може означати:

преддіабет - 5,6-6,9 ммоль/л. Це означає, що діабет ще не розвинувся, але в організмі відбувається ряд процесів, які здатні збільшувати ризики його появи

діабет - вище 7 ммоль/л. Поки що особливої небезпеки здоров’ю немає, якщо стан вчасно помітити

Важливість харчування

За словами дієтолога Наталії Самойленко, на жаль, діабет 2 типу дуже прогресує у суспільстві та скорочує життя.

Така хвороба є наслідком нездорового способу життя. Перше на що слід звернути увагу в способі життя - це харчування. Коли раціон перевантажений простими вуглеводами, доданим цукром в різних промислових кондитерських виробах, то діабет може дуже швидко виникнути.

"Якщо раціоні переважно складається з цих продуктів, то очікуйте рано чи пізно розвиток діабету 2 типу", - зазначила експерт.

Харчування повинно складатися з трьох головних прийомів їжі:

перше - це режим, тобто так як ви будете використовувати ці продукти. Щоб мати стимуляцію інсуліну та глюкози, достатньо їсти корисні продукти три рази на день

сніданок повинен бути в першу годину після пробудження, а обід за 5-6 годин і так само вечеря

структура раціону - для людей з діабетом важливо, що і коли їсти. Є продукти, які корисні для раціону в першу половину дня. Тому, якщо ви з'їсте їх на вечерю, то отримаєте більше шкоди

Які продукти допоможуть контролювати діабет

Зелені листові овочі

Зелені листові овочі містять необхідні вітаміни, мінерали та поживні речовини. Вони також здійснюють мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

Листова зелень, включаючи шпинат і капусту, є основним рослинним джерелом калію, вітаміну А і кальцію.

Цілісні зерна

Цілісні зерна містять велику кількість клітковини і більше поживних речовин, ніж рафіновані білі зерна. Дотримання дієти з високим вмістом клітковини важливо для людей з діабетом, тому що клітковина сповільнює процес травлення.

Жирна риба

Жирна риба є корисним доповненням до будь-якої дієти. Жирна риба містить важливі омега-3 жирні кислоти.

Дієта з високим вмістом поліненасичених і мононенасичених жирів може поліпшити контроль цукру в крові і рівень ліпідів в крові у людей з діабетом.

Квасоля

Бобові є відмінним варіантом харчування для людей з діабетом. Вони є джерелом рослинного білка, і можуть задовольнити апетит, допомагаючи людям знизити споживання вуглеводів.

Квасоля також має низький глікемічний індекс і допомагає контролювати цукор крові.