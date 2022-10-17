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Як швидко знизити рівень цукру в крові без ліків: ці способи доступні всім

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Понеділок 17 жовтня 2022 20:11
Як швидко знизити рівень цукру в крові без ліків: ці способи доступні всім Фото: Як знизити рівень цукру в крові без ліків (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рівень цукру в крові часто піднімається через неправильний спосіб життя та харчування. Такі дії можуть у майбутньому суттєво збільшити ризик розвитку діабету.

Як можна швидко знизити рівень цукру у крові без ліків, розповіла лікар-терапевт Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі.

Спосіб 1. Їжте овочі без крохмалю

Крохмаль входить до складу багатьох продуктів і варто зменшити їх споживання або повністю виключити з раціону. Замінити їх можуть інші овочі, в яких крохмалю немає або його міститься вкрай мало - огірки, броколі, морква, шпинат.

Спосіб 2. Їжте гречану крупу

Гречана крупа вважається однією з найкращих каш, оскільки містить багато корисних речовин, вітамінів та мінералів. Вона є практично у кожному домі та її регулярно вживають в українських сім'ях.

І гречка - один із найкорисніших способів знизити рівень цукру в крові в домашніх умовах.

Спосіб 3. Більше прогулянок на свіжому повітрі

Прогулянки, а точніше ходьба, дозволяє клітинам стати сприйнятливішими до інсуліну. А це призводить до керування рівнем цукру у крові.

Спосіб 4. Їжте горіхи

Щодня вживайте вітамінну жменю горіхів та сухофруктів. Для боротьби з підвищеним цукром у крові добре підходять волоські горіхи. У шкаралупі цих горіхів є перегородки, які є відмінним засобом для профілактики цукрового діабету.

Спосіб 5. Використовуйте корицю

Кориця - один із найкращих інгредієнтів, який допомагає знизити рівень цукру в крові. Додайте корицю у ваші напої та при приготуванні страв. А вживання кориці натщесерце допомагає досягти великих успіхів. Ще ця спеція стимулює секрецію інсуліну в підшлунковій залозі.

Спосіб 6. Пам'ятайте про повноцінний сон

Кожна людина має спати вночі, щоб почуватися добре, мати запас сил та енергії на весь день.

8-годинний сон дозволяє знизити рівень стресу, а це знижує рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

До речі, раніше ми писали про те, які продукти допоможуть підвищити сили та енергію без кави.

А також розповідали про те, що лікарка назвала причини та симптоми ранньої менопаузи.

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