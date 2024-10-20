Диетолог рассказала, какие ошибки в питании приводят к диабету 2 типа
При сахарном диабете 2 типа важно питаться здорово и контролировать уровень сахара в крови. Именно это поможет сохранить активную жизнь.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что приводит к диабету и как нужно питаться людям с таким диагнозом.
Почему возникает диабет 2 типа
Болезнь возникает, когда организм не может правильно использовать инсулин. Без лечения диабет 2 типа может вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как заболевания сердца, почек и инсульт.
Справиться с этой болезнью можно, если изменить образ жизни, принимая лекарства и регулярно навещая врача.
Симптомы, как правило, развиваются медленно и могут включать:
- повышенная жажда
- частое хождение в туалет
- частое чувство голода
- усталость
- медленное заживление порезов или язв
- покалывание или онемение в руках и ног
- сухость кожи
- быстрая потеря веса
Большая вероятность развития диабета 2 типа, если:
- в вашей семье есть случаи развития диабета
- у вас избыточный вес или ожирение
- физически активны менее трех раз в неделю
- во время беременности болели гестационным диабетом
- имеете высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина
- есть предиабет
Норма глюкозы в крови натощак - 3,9-5,6 ммоль/л. Если результаты другие, то это может означать:
- преддиабет - 5,6-6,9 ммоль/л. Это означает, что диабет еще не развился, но в организме происходит ряд процессов, способных увеличивать риски его появления.
- диабет - выше 7 ммоль/л. Пока особой опасности здоровью нет, если состояние вовремя заметить
Важность питания
По словам диетолога Натальи Самойленко, к сожалению, диабет 2 типа очень прогрессирует в обществе и сокращает жизнь.
Такая болезнь есть следствием нездорового образа жизни. Первое на что следует обратить внимание в образе жизни - это питание. Когда рацион перегружен простыми углеводами, добавленными сахаром в различных промышленных кондитерских изделиях, то диабет может очень быстро возникнуть.
"Если в рационе преимущественно состоит из этих продуктов, то ожидайте рано или поздно развитие диабета 2 типа", - отметила эксперт.
Питание должно состоять из трех главных приемов пищи:
- первое - это режим, то есть так как вы будете использовать эти продукты. Чтобы стимулировать инсулин и глюкозу, достаточно есть полезные продукты три раза в день
- завтрак должен быть в первый час после пробуждения, а обед за 5-6 часов и так же ужин
- структура рациона - для людей с диабетом важно, что и когда есть. Есть продукты, которые полезны для рациона в первую половину дня. Поэтому если вы съедите их на ужин, то получите больше вреда
Какие продукты помогут контролировать диабет
Зеленые листовые овощи
Зеленые листовые овощи содержат необходимые витамины, минералы и питательные вещества. Они также оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.
Листовая зелень, включая шпинат и капусту, является основным растительным источником калия, витамина А и кальция.
Цельные зерна
Цельные зерна содержат большое количество клетчатки и больше питательных веществ, чем рафинированные белые зерна. Соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки важно для людей с диабетом, потому что клетчатка замедляет процесс пищеварения.
Жирная рыба
Жирная рыба является полезным дополнением к любой диете. Жирная рыба содержит важные омега-3 жирные кислоты.
Диета с высоким содержанием полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров может улучшить контроль сахара в крови и уровень липидов в крови у людей с диабетом.
Фасоль
Бобовые являются отличным вариантом питания для людей с диабетом. Они являются источником растительного белка и могут удовлетворить аппетит, помогая людям снизить потребление углеводов.
Фасоль имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать сахар крови.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Наталии Самойленко, сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины и Cleveland clinic.
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