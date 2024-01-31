Дієтолог розповіла, чи варто додавати у страви сіль: все про "білу смерть"

Усі звикли додавати у їжі сіль. Однак, її надлишок, так і дефіцит може зашкодити організму. Варто знати, кому взагалі варто виключити сіль з раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Сіль використовували в сиву давнину (ще до нашої ери) передусім для збереження їжі. Солоне середовище не є придатним для росту й розмноження бактерій, адже сіль витягує воду, яка так необхідна для життя бактерій.
Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, що сіль (NaCl) на 40% складається з натрію, який впливає на безліч фізіологічних функцій в організмі людини. Зокрема, на нервову провідність, м’язовий тонус, водно-електролітний баланс.
Сіль любить "золоту середину" - як надлишок, так і дефіцит цієї хімічної сполуки може зашкодити організму.
Наразі фокус інформаційної уваги направлений саме на переспоживання солі - і це не дивно, адже з цим пов’язані серйозні наслідки для організму.
Однак, не варто забувати, що й нестача солі може бути небезпечною.
Зокрема, наслідками дефіциту NaCl можуть бути:
За рекомендаціями Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) норма солі для дорослих становить 6 грамів, норма споживання саме натрію - 2,5 грама на день.
Водночас рекомендовані кількості сильно відрізняються між віковими групами. Наприклад, сіль та натрій у раціоні дітей віком 4-6 років варто обмежити до 3 грамів та 1,2 грама відповідно.
Більшість доданої солі на день ми споживаємо з процесованих продуктів: хлібу, твердого сиру, ковбасних виробів, солоного печива, кондитерських продуктів, фаст-фуду.
Дотримуватися рекомендацій зі споживання солі потрібно всім. Проте особливо - людям, які мають:
До найбільш розповсюджених видів відносять:
Щоб зменшити кількість солі в раціоні, потрібно дотримуватись таких порад:
Раніше ми повідомляли, чи можна давати сіль дітям під час першого прикорму.
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