Диетолог рассказала, стоит ли добавлять в блюда соль: все о "белой смерти"

Какую химическую природу имеет соль
Соль использовали в глубокую древность (еще до нашей эры) прежде всего для сохранения пищи. Соленая среда не пригодна для роста и размножения бактерий, ведь соль извлекает воду, которая так необходима для жизни бактерий.
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, что соль (NaCl) на 40% состоит из натрия, влияющего на множество физиологических функций в организме человека. В частности, нервную проводимость, мышечный тонус, водно-электролитный баланс.
Соль любит "золотую середину" - как избыток, так и дефицит этого химического соединения может повредить организму.
Чем плох дефицит соли
Пока фокус информационного внимания направлен именно на перепотребление соли - и это не удивительно, ведь с этим связаны серьезные последствия для организма.
Однако не стоит забывать, что и недостаток соли может быть опасным.
В частности, последствиями дефицита NaCl могут быть:
- низкое давление - натрий является важным игроком в поддержании нормального давления. Когда происходит его дефицит, например вследствие обезвоживания (обильного пота, диареи, рвоты, чрезмерного использования мочегонных средств), это может приводить к снижению давления
- нарушение водного баланса - натрий удерживает воду, так что при недостаточной его концентрации вода в чрезмерных количествах попадает в клетки
- резкое ограничение может привести к росту ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови
Норма соли
По рекомендациям Управления по контролю качества продуктов и медикаментов США (FDA) норма соли для взрослых составляет 6 граммов, норма потребления именно натрия - 2,5 грамма в день.
В то же время рекомендуемые количества сильно отличаются между возрастными группами. Например, соль и натрий в рационе детей в возрасте 4-6 лет следует ограничить до 3 г и 1,2 г соответственно.
Большинство добавленной соли в день мы потребляем из процессируемых продуктов: хлеба, сыра, колбасных изделий, соленого печенья, кондитерских продуктов, фаст-фуда.
Кому следует быть внимательным относительно соли
Следовать рекомендациям по потреблению соли нужно всем. Однако особенно - людям, которые имеют:
- заболевания слизистой желудка, предраковые состояния, рак желудка
- остеопороз или остеопению - уменьшение плотности костной ткани. С увеличением потребления пищевой соли увеличивается выведение кальция с мочой.
- хроническую болезнь почек - в таком случае потребление соли рекомендуют уменьшить вдвое от суточной нормы для здоровых людей
- сердечно-сосудистые болезни - чрезмерное потребление соли связано с развитием гипертонической болезни, которая является одним из основных факторов развития инсульта и инфаркта
Вся ли соль одинакова
К наиболее распространенным видам относятся:
- поваренная каменная соль добывается из природных источников - подземных ископаемых, не содержащих йода
- йодированная соль - искусственно насыщаемая йодом поваренная каменная соль
- морская соль образуется путем испарения морской или океанической воды. Она состоит из поваренной соли с небольшими примесями минералов, однако минимальным содержанием йода
- кошерная соль - соль большого помола, имеющая в составе агенты для предотвращения образования комочков, используется для приготовления кошерных блюд
- гималайская или розовая соль - добывается в Пакистане, содержит природные примеси оксида железа
Как минимизировать содержание соли в рационе
Чтобы уменьшить количество соли в рационе, нужно следовать следующим советам:
- исключите или ограничит потребление маринованных овощей как домашнего, так и магазинного производства
- уменьшите потребление солонины, соленой рыбы, соленого сала, а также процессированных мясных, рыбных изделий и блюд домашнего приготовления, содержащих избыток соли
- используйте низконатриевую соль (содержит 30-40% калия хлорида вместо натрия хлорида)
- попробуйте частично заменить соль в блюдах разными специями, пряностями и травами, чтобы получить другие насыщенные вкусы.
- добавляйте к каждому приему пищи овощи, которые являются источниками калия - например, шпинат, петрушку, листья салата, брокколи, горох, помидоры, картофель