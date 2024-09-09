Дієтолог розповіла, чи можна їсти виноград під час схуднення

Окрім збалансованого харчування та уникнення надмірного споживання калорій, вибір продуктів може сприяти або перешкоджати досягненню цілей у схудненні. Вибір поживних фруктів, таких як виноград, може допомогти схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Галини Сеник.

Чи можна їсти виноград під час схуднення

Багато хто дуже любить виноград, але обмежує себе, бо думає, що його зовсім не можна людям, які худнуть або хворіють на цукровий діабет. Однак, це не так, якщо мати міру.

100-150 грам винограду для здорової дорослої людини - цілком дозволена середня порція фруктів, щоб посмакувати і не перевантажувати себе цукрами (тобто різними вуглеводами: фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза).

Фактично це 15-20 ягід винограду. Цієї порції вистачить, щоб посмакувати та насолодитися фруктом, якщо перед цим ви повноцінно поїли.

Склад винограду

За словами експерта, виноград майже на 80% складається з води. Фрукт містить калій, який важливий для здоров’я серця, артеріального тиску та профілактики набряків, його норма на добу 3500-4700 мг.

Також у фрукті є магній, який всім так потрібен, особливо коли стресуємо, тому що він бере активну участь в процесах утворення гормонів. Біотин потрібен для здоров’я волосся, кальцій і фосфор - для кісток, м’язів і не тільки.

200 грамів винограду будуть становити в середньому 10% добової потреби у вуглеводах.

Виноград може похвалитися цілим спектром антиоксидантів, включаючи ресвератрол, який відомий своїми потенційними перевагами в спалюванні жиру.

Крім того, ці антиоксиданти мають здатність боротися зі шкідливими вільними радикалами, які є причиною хронічних захворювань, особливо хвороб серця.

У 100 г білого винограду міститься така кількість поживних речовин:

клітковина - 0,9 г

вода - 79,9 г

біотин - 3,7 мг

калій - 218 мг

магній - 7,1 мг

кальцій - 10 мг

фосфор - 22 мг

вуглеводів - 18,6 мг

фруктоза - 8,65 г

глюкоза - 7,49 г

вітамін С - 3 мг

енергія - 80 ккал

В чому шкода винограду

Шкода винограду у тому, що у ньому фактично немає клітковини, тому глюкоза і фруктоза будуть швиденько засвоюватися організмом.

"По тій же причині для нас такі критичні соки, бо, фактично, це просто вода з глюкозою і фруктозою без клітковини, які засвоюються дуже швидко, майже з ротової порожнини. І якщо ви сидите, а не десь там на шляху до вершини Говерли, то такі швидкі вуглеводи вам точно не треба", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог радить їсти виноградом собі в задоволення після основного прийому їжі і в помірних кількостях.