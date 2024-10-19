Дієтолог розповіла, чи можна їсти все під час менструації та не переживати за фігуру

Менструації супроводжуються не тільки болями внизу живота, а й тягою до шкідливої їжі. Варто знати, чи можна їсти абсолютно все під час такого періоду та не переживати за фігуру.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можуть полегшити симптоми менструації.

Чи можна їсти шкідливу їжу

Часто люди думають, що можна їсти будь-яку їжу під час менструації та не переживати за фігуру.

За словами дієтолога Катерини Толстікової, менструальний цикл - це все життя жінки.

"Якщо ми говоримо тільки про менструацію, яка триває 5-7 днів, то це що ви з'їсте за цей період, ніяк абсолютно не вплине на те, що ви будете їсти наступні 20 днів", - зазначила експерт.

На вагу впливає постійний правильний або не правильний режим харчування. Тому якщо, є зриви та переїдання в 5 днів менструального циклу, то далі просто повертайтесь до свого повсякденного життя. Варто вживати достатню кількість білків, жирів та вуглеводів.

"Ще є така класна порада - не треба себе обмежувати, щоб не зриватися. Потрібно їсти те, що ви хочете. Наприклад, не великий шматок торта за раз, а в невеликій кількості щоденно додавати те, що вам подобається", - додала дієтолог.

Які продукти полегшать біль під час менструації

Якщо ви страждаєте від судом, то варто уникати продуктів, які викликають здуття. Наприклад, відмовитись від сирих продуктів і харчів з додаванням цукру.

Вживання певної їжі під час місячних, зокрема фруктів і листових овочів, може зменшити симптоми

Вода

Пити багато води завжди важливо, і це особливо актуально під час менструації. Зволоження може зменшити шанси отримати головний біль через зневоднення.

Вживання великої кількості води також може зупинити затримку води та здуття живота.

Фрукти

Багаті водою фрукти, такі як кавун і огірок, чудово підтримують зволоження. Солодкі фрукти можуть допомогти вам приборкати тягу до цукру, не споживаючи багато рафінованого цукру, який може спричинити різке підвищення, а потім і падіння рівня глюкози.

Листові зелені овочі

Зниження рівня заліза під час менструації є звичайним явищем, особливо якщо у вас рясні менструальні виділення. Це може призвести до втоми, болю та запаморочення.

Листові зелені овочі, такі як капуста та шпинат, можуть підвищити рівень заліза. Шпинат також багатий магнієм.

Імбир

Тепла чашка імбирного чаю може полегшити певні симптоми менструації. Імбир має протизапальну дію, яка може заспокоїти біль у м’язах.

Імбир також може зменшити нудоту та блювоту під час першого триместру вагітності.

Однак важливо не вживати його занадто багато: споживання більше 4 г за один день може викликати печію та болі в животі.

Риба

Риба, багата залізом, білком і омега-3 жирними кислотами, є поживним доповненням до раціону.

До того ж омега-3 може зменшити інтенсивність менструального болю.

Гіркий шоколад

Смачний чорний шоколад багатий залізом і магнієм. 100-грамова плитка темного шоколаду містить 67% рекомендованої добової норми споживання заліза та 58% магнію.

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