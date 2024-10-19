Диетолог рассказала, можно ли есть все во время менструации и не переживать за фигуру

Менструации сопровождаются не только болями внизу живота, но и тягой к вредной пище. Следует знать, можно ли есть абсолютно все во время такого периода и не переживать за фигуру.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут облегчить симптомы менструации.

Можно ли есть вредную пищу

Часто люди думают, что можно есть какую-либо пищу во время менструации и не переживать за фигуру.

По словам диетолога Екатерины Толстиковой, менструальный цикл - это вся жизнь женщины.

"Если мы говорим только о менструации, которая длится 5-7 дней, то то, что вы съедите за этот период, никак не повлияет на то, что вы будете есть следующие 20 дней", - отметила эксперт.

На вес оказывает влияние постоянный правильный или неправильный режим питания. Поэтому если есть срывы и переедание в 5 дней менструального цикла, то дальше просто возвращайтесь к своей повседневной жизни. Следует употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.

"Еще есть такой классный совет - не надо себя ограничивать, чтобы не срываться. Нужно есть то, что вы хотите. Например, не большой кусок торта за раз, а в небольшом количестве ежедневно добавлять то, что вам нравится", - добавила диетолог.

Какие продукты облегчат боль во время менструации

Если вы страдаете от судорог, то следует избегать продуктов, вызывающих вздутие. Например, отказаться от сырых продуктов и продуктов с добавлением сахара.

Употребление определенной пищи во время месячных, в частности фруктов и листовых овощей, может уменьшить симптомы.

Вода

Пить много воды всегда важно и это особенно актуально во время менструации. Увлажнение может уменьшить шансы получить головную боль из-за обезвоживания.

Употребление большого количества воды может также остановить задержку воды и вздутие живота.

Фрукты

Богатые водой фрукты, такие как арбуз и огурец, отлично поддерживают увлажнение. Сладкие фрукты могут помочь вам избежать тяги к сахару, не потребляя много рафинированного сахара, который может повлечь за собой резкое повышение, а затем и падение уровня глюкозы.

Листовые зеленые овощи

Снижение уровня железа при менструации является обычным явлением, особенно если у вас обильные менструальные выделения. Это может привести к усталости, боли и головокружению.

Лиственные зеленые овощи, такие как капуста и шпинат, могут повысить уровень железа. Шпинат также богат магнием.

Имбирь

Теплая чашечка имбирного чая может облегчить определенные симптомы менструации. Имбирь оказывает противовоспалительное действие, которое может успокоить боли в мышцах.

Имбирь также может снизить тошноту и рвоту во время первого триместра беременности.

Однако важно не употреблять его слишком много: потребление более 4 г в один день может вызвать изжогу и боли в животе.

Рыба

Рыба, богатая железом, белком и омега-3 жирными кислотами, является питательным дополнением к рациону.

К тому же омега-3 может снизить интенсивность менструальной боли.

Горький шоколад

Вкусный черный шоколад богат железом и магнием. 100-граммовая плитка темного шоколада содержит 67% рекомендованной суточной нормы потребления железа и 58% магния.

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