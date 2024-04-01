Диетолог рассказала, действительно ли полезен березовый сок

Каждый год весной люди собирают березовый сок. Нередко одна береза может быть с трех сторон обложена бутылями. Собирают долго, а потом судьба березы никого не интересует. Нередко молодые березки болеют или совсем засыхают, а жаркое засушливое лето этому способствует.

Действительно ли березовый сок так полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Из чего состоит березовый сок

Вода - до 99%

Сахара - от 0,2 до 1,5 %

Белок и жиры - следы

Медь, железо, фосфор, кремний и другие следы, т.е. ноль целых и немного десятых или и сотых;

Больше калия и магния, но значительно меньше, чем в салате из свежей капусты.

Полезен ли березовый сок

Эксперт рассказала, что во многих источниках утверждается, что содержащиеся в березовом соке фитонциды значительно повышают сопротивляемость и иммунотолерантность организма к вирусным инфекциям, убивают бактерии и микробы, усиливают иммунитет, на чем, собственно, и базируются противовоспалительные свойства сока. Но это не так.

В нем очень мало фитонцидов, в сотни раз меньше, чем в маленьком зубчике чеснока или кусочке лука.

"Как они могут "убить" микробы и "усилить" иммунитет? Каким образом лечить ожирение разной степени? Никак, это вам подтвердят люди с ожирением, которые безуспешно его пробовали лечить березовым соком", - рассказала Скиталинская.

По ее словам, нет никаких клинических исследований "целебных" свойств березового сока. Да, он вкусный, чуть сладковатый из-за присутствия сахаров, прохладный.

Почему не нужно собирать сок березы

Люди используют сезон березового сока для "очищения" и "лечения". Березовый сок для березы – это жизненно важные питательные вещества для дерева, чтобы оно могло расти и развиваться. Собирая много сока, человек лишает дерево этой возможности. Кроме того, многим людям и в голову не придется обработать "раны", через которые вытекал сок, а они могут быть воротами для проникновения различных инфекций и вредителей, и дерево начнет болеть и усыхать.

Что касается пользы консервированного березового сока, продаваемого в магазинах, то при консервации добавляется сахар и лимонная кислота.

Вывод: если бы люди стали чаще пить чистую воду, употреблять овощи, ягоды, то оздоровительно-лечебный эффект был бы еще лучше, чем от березового сока.