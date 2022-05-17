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Диетолог рассказала, кому нельзя есть лимон

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Вторник 17 мая 2022 09:53
Диетолог рассказала, кому нельзя есть лимон Фото: Диетолог рассказала, кому нельзя есть лимон (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала украинцам, кому не стоит употреблять популярный фрукт, который чаще всего добавляют к чаю - лимон.

Об этом эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

По мнению диетолога, лимон обладает множеством полезных свойств, но употреблять его можно далеко не всем.

"Специфические белки цитрусовых и лимона, в частности - аллергены, особенно если эти плоды употреблять в больших количествах", - пишет она.

Осторожно с лимоном надо:

  • детям - нужно давать этот фрукт и другие цитрусовые с осторожностью и в небольших количествах.
  • людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и с проблемной поджелудочной железой не стоит увлекаться лимоном.

В последнем случае эксперт советует использовать не сам лимон, а его цедру. Она также очень полезна.

"Главное правило, которое следует соблюдать - есть лимон в разумных количествах", - добавила Светлана Фус.

Врач также разрушила миф про лимон как лучший источник аскорбиновой кислоты. Диетолог говорит, что для этого надо есть очень много лимона, а провести "витаминизацию" чаем с долькой лимона просто невозможно.

Ранее мы писали, от каких болезней может уберечь лимон.

Также врач рассказала, что будет, если часто есть лимон прямо с цедрой.

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