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Дієтолог розповіла, кому не можна їсти лимон

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Вівторок 17 травня 2022 09:53
Дієтолог розповіла, кому не можна їсти лимон Фото: Дієтолог розповіла, кому не можна їсти лимон (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла українцям, кому не варто вживати популярний фрукт, який найчастіше додають до чаю - лимон.

Про це експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.

На думку дієтолога, лимон має безліч корисних властивостей, але вживати його можна далеко не всім.

"Специфічні білки цитрусових і лимона, зокрема - алергени, особливо якщо ці плоди вживати у великих кількостях", - пише вона.

Обережно з лимоном треба:

  • дітям - потрібно давати цей фрукт та інші цитрусові з обережністю і в невеликих кількостях.
  • людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка і з проблемною підшлунковою залозою не варто захоплюватися лимоном.

В останньому випадку експерт радить використовувати не сам лимон, а його цедру. Вона також дуже корисна.

"Головне правило, яке слід дотримуватися - їсти лимон в розумних кількостях", - додала Світлана Фус.

Лікар також зруйнувала міф про лимон як найкраще джерело аскорбінової кислоти. Дієтолог каже, що для цього треба їсти дуже багато лимона, а провести "вітамінізацію" чаєм з долькою лимона просто неможливо.

Раніше ми писали, від яких хвороб може вберегти лимон.

Також лікар розповіла, що буде, якщо часто їсти лимон прямо з цедрою.

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