Дієтолог пояснив, що їсти, щоб зберегти нервову систему

Через війну українці перебувають у постійному стресі, а це негативно відбивається на фізичному стані. Зберегти нервову систему допомагають деякі продукти.

Про те, що їсти, аби покращити психічний стан, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Що показують наукові дослідження

Науковці з Медичної школи Університету Вірджинії (США) у дослідженні на мишах виявили, що бактерія Lactobacillus допомагає організму справлятися зі стресом та запобігає виникненню психічних розладів, таких як депресія та тривога.

"Ця бактерія зумовлює зникнення депресії у мишей. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, науковці використали колекцію бактерій, відому як Altered Schaedler Flora, що включала два штами Lactobacillus та шість інших бактеріальних штамів. Вони виявили, що передача кишкових бактерій від мишей, що мали стрес, до інших призводить у тих до депресії та тривожної поведінки", - говорить Швець.

Миші без лактобактерій мали підвищену реакцію на стрес. Результати цього дослідження ще раз підтверджують роль бактеріального мікробіому кишківника та імунної системи в розладах настрою.

"Вони є перспективними для розробки нових методів лікування та профілактики психічних захворювань. Можливо, у майбутньому люди, яким загрожує депресія, вживатимуть пробіотичні продукти та дієтичні добавки, які містять лактобактерії", - каже лікар.

Як йогурт впливає на нервову систему

Лактобактерії, які зазвичай містяться в ферментованих продуктах і йогурті, пов’язані із керуванням стресом і потенційною профілактикою депресії та тривоги.

"Мікробіота впливає на передачу сигналів у мозку, тому зміни в мікробіоті змінюють й стимуляцію мозку. Це важливий ефект говорить про те, що ми дійсно можемо бути тим, що ми їмо", - додає дієтолог.

Лактобактерії, що містяться у великій кількості у кишківнику, модулюють цю комунікацію, впливаючи на виробництво нейромедіаторів, таких як серотонін і гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), що відіграють ключову роль у регуляції настрою. Також лактобактерії зменшують запалення в кишківнику, що може опосередковано сприяти покращенню психічного здоров’я.

Які продукти корисні при тривозі та депресії

Варто збільшити споживання лактобактерій. У раціоні мають бути ферментовані продукти такі, як йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі, соління.

"В ідеалі споживати одну порцію ферментованої їжі на день. Альтернативою є високоякісні пробіотичні дієтичні добавки, що містять штами Lactobacillus", - говорить Швець.

Також прояви депресії можуть зменшити продукти, багаті на Омега-3 жирні кислоти - це жирна риба, насіння льону та волоські горіхи.

"Корисними для психічного здоров’я є фрукти та овочі, багаті антиоксидантами, цільне зерно, продукти, що містять магній - листова зелень, горіхи та насіння. Вони є частиною різноманітного та поживного харчування, що позитивно впливає на настрій і зменшує рівень стресу", - пояснює дієтолог.

Не забувайте про цілісний підхід до психічного здоров'я

Лікар наголошує, що хоч таке харчування корисне для психічного здоров'я, воно має супроводжуватись комплексним підходом.

"На те, наскільки ми психічно добре себе почуваємо, впливає все: від пережитої дитячої травми, включаючи наслідки війни чи соціального неблагополуччя до генетики, віку, способу життя та багато іншого. Харчування - лише один з аспектів управління психічним здоров’ям", - каже Швець.

На психічне благополуччя впливає регулярна фізична активність, достатній сон та інші методи боротьби зі стресом.