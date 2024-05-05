Диетолог объяснил, что есть, чтобы сохранить нервную систему

Из-за войны украинцы находятся в постоянном стрессе, а это негативно отражается на физическом состоянии. Сохранить нервную систему помогают некоторые продукты.

О том, что есть, чтобы улучшить психическое состояние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Что показывают научные исследования

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии (США) в исследовании на мышах обнаружили, что бактерия Lactobacillus помогает организму справляться со стрессом и предотвращает возникновение психических расстройств, таких как депрессия и тревога.

"Эта бактерия приводит к исчезновению депрессии у мышей. Чтобы понять, почему это происходит, ученые использовали коллекцию бактерий, известную как Altered Schaedler Flora, включавшую два штамма Lactobacillus и шесть других бактериальных штаммов. Они обнаружили, что передача кишечных бактерий от мышей, которые имели стресс, к другим приводит у тех к депрессии и тревожному поведению", - говорит Швец.

Мыши без лактобактерий имели повышенную реакцию на стресс. Результаты исследования еще раз подтверждают роль бактериального микробиому кишечника и иммунной системы в расстройствах настроения.

"Они перспективны для разработки новых методов лечения и профилактики психических заболеваний. Возможно, в будущем люди, которым грозит депрессия, будут употреблять пробиотические продукты и диетические добавки, содержащие лактобактерии", - говорит врач.

Как йогурт влияет на нервную систему

Лактобактерии, обычно содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, связаны с управлением стрессом и потенциальной профилактикой депрессии и тревоги.

"Микробиота влияет на передачу сигналов в мозге, поэтому изменения в микробиоте изменяют и стимуляцию мозга. Это важный эффект говорит о том, что мы действительно можем быть тем, что мы едим", - добавляет диетолог.

Лактобактерии, содержащиеся в большом количестве в кишечнике, модулируют эту коммуникацию, влияя на производство нейромедиаторов, таких как серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), играющие ключевую роль в регуляции настроения. Также лактобактерии уменьшают воспаление в кишечнике, что может косвенно способствовать улучшению психического здоровья.

Какие продукты полезны при тревоге и депрессии

Следует увеличить потребление лактобактерий. В рационе должны быть ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, соленья.

"В идеале употреблять одну порцию ферментированной пищи в день. Альтернативой являются высококачественные пробиотические диетические добавки, содержащие штаммы Lactobacillus", - говорит Швец.

Также проявления депрессии могут уменьшить продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами - это жирная рыба, семена льна и грецкие орехи.

"Полезны для психического здоровья фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, цельное зерно, продукты, содержащие магний - листовая зелень, орехи и семена. Они являются частью разнообразного и питательного питания, что положительно влияет на настроение и уменьшает уровень стресса", - объясняет диетолог.

Не забывайте о целостном подходе к психическому здоровью

Врач отмечает, что хотя такое питание полезно для психического здоровья, оно должно сопровождаться комплексным подходом.

"На то, насколько мы психически себя чувствуем, влияет все: от пережитой детской травмы, включая последствия войны или социального неблагополучия до генетики, возраста, образа жизни и многое другое. Питание - лишь один из аспектов управления психическим здоровьем", - говорит Швец.

На психическое благополучие влияет регулярная физическая активность, достаточный сон и другие методы борьбы со стрессом.