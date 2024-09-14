Дієтолог пояснив, кому треба приймати фолієву кислоту та розказав про побічні ефекти

Вітамін В9, краще відомий під назвою фолієва кислота, яке є синтетичною формою природніх фолатів. Цей вітамін є одним із найкраще вивчених. Його можна споживати у вигляді дієтичних добавок або фортифікованих харчових продуктів.

Для чого приймати цей вітамін та побічні ефекти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як вітамін впливає на організм

Фолієва кислота грає ключову роль у виробництві здорових нових еритроцитів, які транспортують кисень по всьому організму. Нестача цієї кислоти може призвести до фолієводефіцитної анемії, що супроводжується симптомами дефіциту кисню, такими як втома, слабкість і сонливість.

Фолієва кислота також необхідна для синтезу та відновлення ДНК та іншого генетичного матеріалу, а також для клітинного поділу. Особливо важливо забезпечити достатню кількість фолієвої кислоти під час вагітності, оскільки вона критично важлива для раннього розвитку плода, зокрема для формування і росту спинного мозку.

З метою покращення споживання фолієвої кислоти, часто збагачують борошно, яке використовують для виготовлення хліба, макаронних виробів, рису, пластівців та інших зернових продуктів.

Дефіцит фолієвої кислоти: Ознаки та групи ризику

Дефіцит фолієвої кислоти виникає, коли її недостатньо в організмі, що може призвести до фолієводефіцитної анемії. Під час вагітності недостача фолієвої кислоти може підвищити ризик вроджених аномалій.

Симптоми дефіциту фолієвої кислоти можуть включати слабкість, втома, проблеми з концентрацією, головний біль, дратівливість, прискорене серцебиття, задишку, виразки на язику і в роті, а також зміни в кольорі шкіри, волосся чи нігтів.

До груп з підвищеним ризиком дефіциту фолієвої кислоти відносяться:

Люди з патологічними станами, що пов'язані з надмірним вживанням алкоголю.

Вагітні жінки та жінки дітородного віку.

Люди з захворюваннями, які порушують всмоктування поживних речовин, такі як запальні захворювання кишечника (ЗЗК) та целіакія.

Люди з поліморфізмом гена MTHFR, що порушує перетворення фолієвої кислоти в активну форму і підвищує рівень амінокислоти гомоцистеїн у крові.

Яка рекомендована доза?

Людям віком від 14 років рекомендовано щодня споживати 400 мікрограмів фолієвої кислоти. Для вагітних жінок рекомендована доза складає від 400 до 800 мікрограмів на день, а під час лактації - 500 мікрограмів на день.

Фізіологічна потреба у фолієвій кислоті у дітей варіюється за віком:

Від народження до 6 місяців - 65 мікрограмів.

Немовлятам віком 7–12 місяців - 80 мікрограмів.

Дітям від 1 до 3 років - 150 мікрограмів.

Дітям віком 4-8 років - 200 мікрограмів.

Дітям віком 9-13 років - 300 мікрограмів.

Фолієва кислота з дієтичних добавок і збагачених продуктів краще засвоюється організмом, ніж фолати з природних джерел. Важливо пам'ятати, що фолієва кислота може взаємодіяти з певними ліками і не є безпечною для всіх. Перед початком додаткового споживання фолієвої кислоти варто проконсультуватися з лікарем.

Кому треба приймати

Більшість людей отримують достатню кількість фолієвої кислоти через щоденне меню, і дефіцит цієї речовини не є поширеним явищем. Проте для деяких людей може бути корисним приймати добавки фолієвої кислоти.

Під час вагітності

Спинний мозок формуються одним з перших у ембріона, і дефіцит фолієвої кислоти може призвести до серйозних аномалій, таких як розщелина хребта і аненцефалія, що є порушеннями нервової трубки. Після впровадження фолієвої кислоти для вагітних, кількість дітей із цими порушеннями значно зменшилася. Крім того, фолієва кислота допомагає знизити ризик передчасних пологів, серцевих захворювань і вовчого піднебіння у дитини. Вагітним жінкам, які планують вагітність або не використовують засоби контрацепції, рекомендується щоденно приймати 400–800 мікрограмів фолієвої кислоти або L-5-метилтетрагідрофолату, природної форми фолату. Вищі дози можуть бути рекомендовані за медичними показаннями та повинні призначатися лікарем. Під час лактації доза фолієвої кислоти має становити 500 мкг на день.

При розладах настрою

Низький рівень фолієвої кислоти може бути пов’язаний з підвищеним ризиком депресії. Дослідження показують, що близько 30% пацієнтів з важкою депресією мають дефіцит фолієвої кислоти. Дослідження 2021 року виявило, що рівень менше ніж 6,0 нанограмів на мілілітр сироваткової фолієвої кислоти може бути пов’язаний із підвищенням суїцидальної поведінки у пацієнтів з депресивними розладами. Однак ефективність добавок фолієвої кислоти для поліпшення симптомів депресії потребує подальшого вивчення.

При розладах спектра аутизму

Деякі дослідження вказують, що прийом фолієвої кислоти до і під час ранньої вагітності може зменшити ймовірність розвитку у дитини розладу спектра аутизму (РАС). Проте наукові дані з цього питання суперечливі. Наприклад, дослідження 2022 року показало, що прийом не менше 400 мікрограмів фолієвої кислоти як з їжі, так і з добавок під час вагітності може знижувати ризик РАС у дітей. Однак дослідження 2020 року виявило, що високий рівень фолієвої кислоти під час вагітності може бути пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку РАС.

При ревматоїдному артриті

Фолієву кислоту можуть призначати пацієнтам з ревматоїдним артритом, які лікуються метотрексатом. Метотрексат, ефективний при лікуванні цього стану, може виводити фолієву кислоту з організму та викликати шлунково-кишкові симптоми. Дослідження показують, що прийом добавок фолієвої кислоти або L-5-метилтетрагідрофолату може зменшити ці побічні ефекти на приблизно 79%.

Побічні дії при прийомі

Вважається, що вживання завеликої кількості фолієвої кислоти не викликає серйозних побічних ефектів. Фолієва кислота розчинна у воді, тож будь-який її надлишок природним чином виходить із сечею. У дуже рідкісних випадках може бути біль у шлунку та діарея.

Однак є деякі дослідження, які суперечать цьому переконанню. Зокрема, певні докази того, що завелика кількість неметаболізованої фолієвої кислоти в крові може бути пов’язана з певними типами раку та у деяких випадках такими станами, як анемія або інсулінорезистентність.