Дієтолог повідомила, чому не можна викидати шкірку від мандаринів

Не всі знають, що в кірках мандаринів користі навіть більше, ніж у мʼякоті - в результаті цінна частина продукту потрапляє у смітник.

Чому шкірки корисні, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Facebook дієтолога Анастасії Ліщук.

Чим корисні шкірки від мандаринів

Шкіра цитрусових завжди містить більше вітамінів С, А, Е, ніж мʼякоть.

﻿﻿Мандаринова шкірка, насичена ефірними оліями, пектином, калієм та фосфором, корисна для серця, шлунково-кишкового тракту, імунної системи.

Застосовувати висушену шкірку можна як приправу або ароматизатор, використовувати для напоїв.

Один з найпростіших варіантів - приготувати відвар із скоринок мандарину та ромашки. Він сприяє поліпшенню роботи кишечника та підшлункової. Наголошується, що мандаринові скоринки спочатку потрібно висушити, а потім уже готувати з них відвар.

Чим корисні мандарини

Сприятливу дію має продукт і на кровоносну систему. Він зміцнює серце та судини, знімає набряклість, нормалізує артеріальний тиск, запобігає анемії, зводить до мінімуму ризик розвитку гіпертонії, атеросклерозу, ішемії, інфаркту, інсульту. Неоціненна користь мандаринів для дитячого організму.