Дієтолог повідомила, чому не можна викидати шкірку від мандаринів
Не всі знають, що в кірках мандаринів користі навіть більше, ніж у мʼякоті - в результаті цінна частина продукту потрапляє у смітник.
Чому шкірки корисні, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Facebook дієтолога Анастасії Ліщук.
Чим корисні шкірки від мандаринів
Шкіра цитрусових завжди містить більше вітамінів С, А, Е, ніж мʼякоть.
Мандаринова шкірка, насичена ефірними оліями, пектином, калієм та фосфором, корисна для серця, шлунково-кишкового тракту, імунної системи.
Застосовувати висушену шкірку можна як приправу або ароматизатор, використовувати для напоїв.
Один з найпростіших варіантів - приготувати відвар із скоринок мандарину та ромашки. Він сприяє поліпшенню роботи кишечника та підшлункової. Наголошується, що мандаринові скоринки спочатку потрібно висушити, а потім уже готувати з них відвар.
Чим корисні мандарини
Сприятливу дію має продукт і на кровоносну систему. Він зміцнює серце та судини, знімає набряклість, нормалізує артеріальний тиск, запобігає анемії, зводить до мінімуму ризик розвитку гіпертонії, атеросклерозу, ішемії, інфаркту, інсульту. Неоціненна користь мандаринів для дитячого організму.
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