Голлівудський тренд схуднення. Дієтолог пояснила, чи безпечно приймати Оземпік для зниження ваги

Голлівудські зірки запустили новий тренд - аби досягти стрункої фігури, вони приймають препарат Оземпік. Бажаний ефект він дійсно дає, тільки біда у тому, що цей засіб призначений для лікування діабету ІІ типу, а не для схуднення. У його прийомі зізнались Ілон Маск, Кім Кардаш’ян та ще ряд топових моделей. А зараз цей тренд уже дійшов до України й багато хто наважується на такий начебто простий спосіб схуднення, але чи є він безпечним?

Чи можна приймати Оземпік для схуднення

"Мене нещодавно запитали, якщо є Оземпік, то може нам уже не треба здорове харчування, заняття спортом? Можна ж просто колоти препарат і худнути. Але наш організм не такий простий, як нам здається", - каже дієтолог.

Фус пояснює, що коли призначають цей препарат, то рекомендують змінити склад раціону. Ще один момент - цей засіб викликає зменшення апетиту.

"Це небезпечно. Бо коли ви не їсте нормальної кількості їжі, то у вас розвиваються дефіцити. Наприклад, цинку, міді. Безумовно, що колись ми доживемо до того часу, коли можна буде тільки вколоти якийсь засіб і нічим не займатися та їсти все, що попало. Але цей час ще не настав", - додає Фус.

Зазначимо, що в українських аптеках цей препарат продають без рецепта, а його вартість стартує від 25 тис. грн за 12 доз.

Препарат має багато побічних ефектів

Оземпік схвалили для лікування діабету у 2017 році. Попри те, що він має багато позитивних ефектів, цей препарат також може зашкодити здоров'ю, особливо, якщо його приймати самовільно для схуднення.

Медики наголошують, що при прийомі цього препарату можуть виникнути серйозні побічні ефекти, включаючи алергічні реакції, гіпоглікемію (низький рівень цукру в крові), діабетичну ретинопатію (пошкодження кровоносних судин очей), ниркова недостатність та інші проблеми з нирками. Також зростає ризик раку щитовидної залози, виникнення каменю в жовчному міхурі та набряку підшлункової залози.

Також вони кажуть, що зайва вага повернеться, якщо людина не змінить спосіб життя. Крім згаданих побічних ефектів, Оземпік може викликати нудоту, блювоту, біль у животі та діарею.

Загрозливим є і той факт, що препарат не вивчали на широких групах населення, оскільки його розробляли для діабетиків. Тому він може давати й інші побічні ефекти, які ще не задокументовані.