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Диетолог сообщила, почему нельзя выбрасывать кожуру от мандаринов

Понедельник 06 ноября 2023 14:31
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Диетолог сообщила, почему нельзя выбрасывать кожуру от мандаринов Фото: Шкурка от мандарин тоже полезна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Не все знают, что в корках мандаринов пользы даже больше, чем в мякоти - в результате ценная часть продукта попадает в мусорник.

Почему кожура полезны, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook диетолога Анастасии Лищук.

Чем полезны кожуры от мандаринов

Кожа цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть.

﻿﻿Мандариновая кожура, насыщенная эфирными маслами, пектином, калием и фосфором, полезна для сердца, желудочно-кишечного тракта, иммунной системы.

Применять высушенную кожуру можно в качестве приправы или ароматизатора, использовать для напитков.

Один из самых простых вариантов - приготовить отвар из корок мандарина и ромашки. Он способствует улучшению работы кишечника и поджелудочной. Отмечается, что мандариновые корочки сначала нужно высушить, а уже готовить из них отвар.

Чем полезны мандарины

Благоприятное действие оказывает продукт и на кровеносную систему. Он укрепляет сердце и сосуды, снимает отечность, нормализует артериальное давление, предотвращает анемию, сводит к минимуму риск развития гипертонии, атеросклероза, ишемии, инфаркта, инсульта. Неоценима польза мандаринов для детского организма.

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