Диетолог потрясла последствиями отказа от соли: ни в коем случае не исключайте из рациона

Соль — это один из спорных продуктов питания, ведь некоторые эксперты считают, что здоровая пища должна быть не соленой.⁣⁣ Диетолог Светлана Фус опровергла этот миф и подробно объяснила о пользе соли для человеческого организма.

Специалист в своем Instagram уточнила, что употребление соли в небольшом количестве помогает поддерживать тонус мышц, регулирует водно-солевой баланс организма, необходима для функционирования нервной системы. ⁣⁣⠀

"Она входит в состав мягких организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Поэтому фраза "без соли жизнь невозможна" является неоспоримым фактом.⁣⁣ Как омега-3 жирные кислоты и другие незаменимые нутриенты, мы можем получить соль только с пищей", - пояснила Светлана Фус.

⁣Также специалист акцентировала внимание, что в больших количествах соль крайне вредна. По ее словам, суточная норма соли в рационе - это 5 г. Избыток этого провоцирует переедание.

"Излишек поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, от чего увеличивается вес и ухудшается настроение. Еще соль способствует перееданию, она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем с'съедают больше соленой пищи, чем несоленої", - подытожила диетолог Светлана Фус.⠀

Напомним, после пробуждения, чтобы снизить уровень стресса и побороть тревожность, медики советуют употреблять авокадо. Также ценным продуктом утром является яйцо.

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