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Дієтолог приголомшила наслідками відмови від солі: в жодному разі не виключайте з раціону

Автор: Styler

Щодня потрібно з'їдати не більше 5 грам солі

Сіль — це один зі спірних продуктів харчування, адже деякі експерти вважають, що здорова їжа повинна бути не соленою.⁣⁣ Дієтолог Світлана Фус спростувала цей міф і детально пояснила про користь солі для людського організму.

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Спеціаліст у своєму Instagram уточнила, що вживання солі у невеликій кількості допомагає підтримувати тонус м'язів, регулює водно-сольовий баланс організму, необхідна для функціонування нервової системи. ⁣⁣⠀

"Вона входить до складу м'яких тканин організму, міжклітинної рідини, лімфи, а також кісток. Тому фраза "без солі життя неможливе" є незаперечним фактом.⁣⁣ Як омега-3 жирні кислоти й інші незамінні нутрієнти, ми можемо отримати сіль тільки з їжею", - пояснила Світлана Фус.

⁣Водночас фахівець акцентувала увагу, що у великих кількостях сіль також вкрай шкідлива. За її словами, добова норма солі в раціоні - це 5 г. Надлишок цього провокує переїдання.

"Надлишок кухонної солі збільшує навантаження на серце і нирки, затримує воду в тканинах, від чого збільшується вага і погіршується настрій. Ще сіль сприяє переїданню, вона один з кращих підсилювачів смаку. Солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, аніж несоленої", - підсумувала дієтолог Світлана Фус.⠀

Нагадаємо, після пробудження, щоб знизити рівень стресу і побороти тривожність, медики радять куштувати авокадо. Також цінним продуктом вранці є яйце.

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