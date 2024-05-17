Дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття
Кульбаба - це дуже цінна рослина. Вона містить вітаміни С, Е, В2, В9, РР, К (філохінон) - покращує структуру судин, зменшує запалення. Також його листя варто додавати в салат для молодості.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.
Як приготувати салат
Візьміть томати, брокколі, перець, сир моцарела, лимонний сік, кульбабу. Заправте салат рослинною олією та насолоджуйтесь.
Чим корисний салат з додаванням листочків кульбаби
- Оздоровлює кожну клітину печінки;
- Зменшує запалення
- Покращує утворення і виділення жовчі
- Покращує нирковий кровообіг
- Омолоджує кишечну мікробіоту -- це супер пробіотик (містить інулін)
- Має легкий заспокійливий ефект
- Корисний всім, хто хоче бути здоровим, а таким людям із інсулінорезистентністю, діабетом, хронічними хворобами легенів, здуттям живота, і тим, кому ввечері важко заснути.
"Це супер овоч, не ігноруйте цю можливість оздоровитися! Якщо додасте броколі, тоді підсилите дію кульбаби, одержите потужний лікувально-профілактичний засіб для природньої детоксикації, профілактики ракових захворювань", - написала Скиталінська.
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