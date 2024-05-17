Дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття

Кульбаба - це дуже цінна рослина. Вона містить вітаміни С, Е, В2, В9, РР, К (філохінон) - покращує структуру судин, зменшує запалення. Також його листя варто додавати в салат для молодості.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.