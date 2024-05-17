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Дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття

П'ятниця 17 травня 2024 16:45
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Дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття Фото: Дієтолог назвала салат, який сприяє молодості (instagram.com/dr.skytalinska)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Кульбаба - це дуже цінна рослина. Вона містить вітаміни С, Е, В2, В9, РР, К (філохінон) - покращує структуру судин, зменшує запалення. Також його листя варто додавати в салат для молодості.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.

Як приготувати салат

Візьміть томати, брокколі, перець, сир моцарела, лимонний сік, кульбабу. Заправте салат рослинною олією та насолоджуйтесь.

Чим корисний салат з додаванням листочків кульбаби

  • Оздоровлює кожну клітину печінки;
  • Зменшує запалення
  • Покращує утворення і виділення жовчі
  • Покращує нирковий кровообіг
  • Омолоджує кишечну мікробіоту -- це супер пробіотик (містить інулін)
  • Має легкий заспокійливий ефект
  • Корисний всім, хто хоче бути здоровим, а таким людям із інсулінорезистентністю, діабетом, хронічними хворобами легенів, здуттям живота, і тим, кому ввечері важко заснути.


"Це супер овоч, не ігноруйте цю можливість оздоровитися! Якщо додасте броколі, тоді підсилите дію кульбаби, одержите потужний лікувально-профілактичний засіб для природньої детоксикації, профілактики ракових захворювань", - написала Скиталінська.

Раніше ми писали про те, як харчуватись, щоб сповільнити старіння.

Читайте також про те, як зробити вдома напій, який називають еліксиром молодості.

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