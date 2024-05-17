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Диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия

Пятница 17 мая 2024 16:45
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Диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия Фото: Диетолог назвала салат, способствующий молодости (instagram.com/dr.skytalinska)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Одуванчик - это очень ценное растение. Он содержит витамины С, Е, В2, В9, РР, К (филохинон) - улучшает структуру сосудов, уменьшает воспаление. Также егоь листья следует добавлять в салат для молодости.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram диетолога Оксаны Скиталинской.

Как приготовить салат.

Возьмите томаты, брокколи, перец, сыр моцарелла, лимонный сок, одуванчик. Заправьте салат растительным маслом и наслаждайтесь.

Чем полезен салат с добавлением листиков одуванчика

  • Оздоровляет каждую клетку печени;
  • Уменьшает воспаление
  • Улучшает образование и выделение желчи
  • Улучшает почечный кровоток
  • Омолаживает кишечную микробиоту - это супер пробиотик (содержит инулин)
  • Обладает легким успокаивающим эффектом.
  • Полезен всем, кто хочет быть здоровым, а также людям с инсулинорезистентностью, диабетом, хроническими болезнями легких, вздутием живота и тем, кому вечером тяжело уснуть.


"Это супер овощ, не игнорируйте эту возможность оздоровиться! Если добавите брокколи, тогда усилите действие одуванчика, получите мощное лечебно-профилактическое средство для естественной детоксикации, профилактики раковых заболеваний", - написала Скиталинская.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Читайте также о том, как сделать дома напиток, который называют эликсиром молодости.

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