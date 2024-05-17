Диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия
Одуванчик - это очень ценное растение. Он содержит витамины С, Е, В2, В9, РР, К (филохинон) - улучшает структуру сосудов, уменьшает воспаление. Также егоь листья следует добавлять в салат для молодости.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram диетолога Оксаны Скиталинской.
Как приготовить салат.
Возьмите томаты, брокколи, перец, сыр моцарелла, лимонный сок, одуванчик. Заправьте салат растительным маслом и наслаждайтесь.
Чем полезен салат с добавлением листиков одуванчика
- Оздоровляет каждую клетку печени;
- Уменьшает воспаление
- Улучшает образование и выделение желчи
- Улучшает почечный кровоток
- Омолаживает кишечную микробиоту - это супер пробиотик (содержит инулин)
- Обладает легким успокаивающим эффектом.
- Полезен всем, кто хочет быть здоровым, а также людям с инсулинорезистентностью, диабетом, хроническими болезнями легких, вздутием живота и тем, кому вечером тяжело уснуть.
"Это супер овощ, не игнорируйте эту возможность оздоровиться! Если добавите брокколи, тогда усилите действие одуванчика, получите мощное лечебно-профилактическое средство для естественной детоксикации, профилактики раковых заболеваний", - написала Скиталинская.
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