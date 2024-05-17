Диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия

Одуванчик - это очень ценное растение. Он содержит витамины С, Е, В2, В9, РР, К (филохинон) - улучшает структуру сосудов, уменьшает воспаление. Также егоь листья следует добавлять в салат для молодости.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram диетолога Оксаны Скиталинской.

"Это супер овощ, не игнорируйте эту возможность оздоровиться! Если добавите брокколи, тогда усилите действие одуванчика, получите мощное лечебно-профилактическое средство для естественной детоксикации, профилактики раковых заболеваний", - написала Скиталинская.

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