Дієтолог поділилась секретом, що їсти, аби надовго зберегти молодість шкіри

Старіння є природним процесом, який не можна зупинити, але можна його сповільнити й максимально відтермінувати. Велику роль у цьому відіграє харчування, але це не єдиний фактор, на який треба зважати, якщо хочете якомога довше зберегти свою молодість.

Про те, що робити, щоб шкіра надовго залишалась молодою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксану Скиталінську у Telegram .

Як зберегти молодість шкіри

"З віком, коли ми стаємо старшими та старіємо, наша шкіра одна з перших видає наш вік: стає сухою, вкривається зморшками, плямами, волосся тоншає, сивіє та рідшає. Ці прояви - лише частина глибоких внутрішніх змін, при яких порушуються внутрішньоклітинні біохімічні механізми, робота мітохондрій, білків, змінюється активність генів", - каже Скиталінська.

При цьому сповільнити цей процес можна завдяки кільком правилам. Перш за все треба змінити спосіб життя, харчування, фізичну активність, сон.

"Дефіцит якісного сну гальмує оновлення клітин шкіри, сприяє посиленій пігментації, зниженню еластичності, звисанню повік, запуханню очей, опусканню кутиків рота", - пояснює лікар.

Для збереження молодості шкіри треба покращувати своє метаболічне здоров'я - нормалізувати рівень глюкози, холестерину, тиску, вагу.

"Нерідко для цього можуть бути потрібні ліки - не ігноруйте їх, щоб негативні зміни не наростали й не приводили до серйозних хвороб та ускладнень. Дуже важливо тримати вагу в межах норми, особливо небезпечне накопичення жиру в ділянці талії. У жінок це відбувається після настання менопаузи й зумовлено дефіцитом естрогенів", - говорить дієтолог.

Також Скиталінська радить звертати увагу на добові ритми - дотримуватися режиму сну й прийому їжі.

"Дозовано перебувайте на сонці. Сонце також потрібне для нормалізації добових ритмів та здоров'я мозку, а саме раннього ранку та у підвечір'я", - каже лікар.

Важливо також опанувати методи зменшення стресу, зокрема дихальними вправами.

"Жінкам доцільно використовувати замісну гормональну терапію, якщо немає протипоказів. Але варто брати фітоаналоги, які компенсуватимуть дефіцит естрогенів. Жіночі гормони - це молодість шкіри, їх відсутність - це провисання, сухість шкіри та всіх слизових", - говорить лікар.

Зберегти молодість допомагає щоденна фізична активність - аеробні вправи підвищують еластичність та гладкість шкіри, а вправи з опором (віджимання, відтискання ногами ваги) - ущільнюють верхній шар шкіри.

Також потрібно відмовитись від куріння та уникати токсинів навколишнього середовища - ходити якомога далі від доріг, де автомобілі, ставити в машинах гепа-фільтри, ставити вдома гепа-фільтри, якщо живете не в лісі.

"Вирощуйте вдома рослини для очищення повітря, користуйтеся зволожувачами повітря, якщо воно сухе. Відвідуйте регулярно сауну, щоб добре пропотіти. Не користуйтеся домашньою "хімією" та косметикою, яка містить продукти нафтохімії. Не зберігайте й не розігрівайте їжу в пластику та фользі", - говорить лікар.

Яким має бути харчування

Харчування має бути низько- та середньоглікемічним, тобто таким, яке не підвищує рівень цукру (глюкози) в крові. Постійні високі рівні цукру ушкоджують білки (глікація), в першу чергу - колаген, який є основним структурним білком організму. Це прискорює утворення зморшок й загальне старіння організму.

Скиталінська радить додавати у страви орегано, часник, корицю, імбир, лимонний сік, яблучний та бальзамічний оцет. Ці інгредієнти пригнічують вироблення кінцевих продуктів глікації білків.

Не варто одночасно поєднувати цукри (глюкози, фруктози) та жири (тістечка з кремами, листкове тісто, цукерки з кремовими помадками, шоколадки з кремовими начинками, нутелла і т п). Таке поєднання змінює склад кишечної мікробіоти, сприяє підвищенню проникності кишечника для ендотоксинів у кровотік, сприяє запаленню оксидантному стресу та порушенню роботи шкіри.

Для молодості шкіри треба часто вживати хрестоцвітні овочі (капуста всіх сортів, рукола, редька, редиска, хрін) - вони посилюють спроможність печінки видаляти шкідливі та токсичні речовини, які або потрапили ззовні, або утворилися в процесі обміну речовин.

Потрібно вживати ферментовані продукти - вони омолоджують мікробіоту кишечника, а вона виробляє протизапальні речовини. Наприклад, корисним є квас із бузини.

"Вживайте їжу, багату на різні види клітковини та поліфенолами (ягоди, зелений чай, броколі, тушковані томати, настій лушпиння цибулі). Поліфеноли блокують запальні молекули та перешкоджають руйнуванню клітин", - каже Скиталінська.

Слідкуйте, щоб їжа була багата на омега-3 жири. Споживайте горіхи, насіння льон та чіа, жовтки яєць.