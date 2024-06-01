Диетолог поделилась секретом, что есть, чтобы надолго сохранить молодость кожи

Старение является естественным процессом, который нельзя остановить, но его можно замедлить и максимально отсрочить. Большую роль в этом играет питание, но это не единственный фактор, который нужно учитывать, если хотите как можно дольше сохранить свою молодость.

О том, что делать, чтобы кожа надолго оставалась молодой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксану Скиталинскую в Telegram .

Как сохранить молодость кожи

"С возрастом, когда мы становимся старше и стареем, наша кожа одна из первых выдает наш возраст: становится сухой, покрывается морщинами, пятнами, волосы утончаются, седеют и редеют. Эти проявления - лишь часть глубоких внутренних изменений, при которых нарушаются внутриклеточные биохимические механизмы, работа митохондрий, белков, меняется активность генов", - говорит Скиталинская.

При этом замедлить этот процесс можно по нескольким правилам. Прежде всего, надо изменить образ жизни, питание, физическую активность, сон.

"Дефицит качественного сна тормозит обновление клеток кожи, способствует усиленной пигментации, снижению эластичности, свисанию век, запуханию глаз, опусканию уголков рта", - объясняет врач.

Для сохранения молодости кожи нужно улучшать свое метаболическое здоровье - нормализовать уровень глюкозы, холестерина, давления, вес.

"Нередко для этого может потребоваться лекарство - не игнорируйте их, чтобы негативные изменения не нарастали и не приводили к серьезным болезням и осложнениям. Очень важно держать вес в пределах нормы, особенно опасное накопление жира в области талии. У женщин это происходит после наступления менопаузы и обусловлено дефицитом эстрогенов", - говорит диетолог.

Также Скиталинская советует обращать внимание на суточные ритмы - соблюдать режим сна и прием пищи.

"Дозировано находитесь на солнце. Солнце также нужно для нормализации суточных ритмов и здоровья мозга, а именно ранним утром и вечером", - говорит врач.

Важно также овладеть методами уменьшения стресса, в том числе дыхательными упражнениями.

"Женщинам целесообразно использовать заместительную гормональную терапию, если нет противопоказаний. Но стоит брать фитоаналоги, которые будут компенсировать дефицит эстрогенов. Женские гормоны - это молодость кожи, их отсутствие - это провисание, сухость кожи и всех слизистых", - говорит врач.

Сохранить молодость помогает ежедневная физическая активность - аэробные упражнения повышают эластичность и гладкость кожи, а упражнения с сопротивлением (отжим, отжим ногами веса) - уплотняют верхний слой кожи.

Также нужно отказаться от курения и избегать токсинов окружающей среды - ходить как можно дальше от дорог, где автомобили, ставить в машинах гепа-фильтры, ставить дома гепа-фильтры, если живете не в лесу.

"Выращивайте дома растения для очистки воздуха, пользуйтесь увлажнителями воздуха, если он сухой. Посещайте регулярно сауну, чтобы хорошо пропотеть. Не пользуйтесь домашней "химией" и косметикой, содержащей продукты нефтехимии. Не храните и не разогревайте пищу в пластике и фольге", - говорит врач.

Каким должно быть питание

Питание должно быть низко- и среднегликемическим, то есть не повышающим уровень сахара (глюкозы) в крови. Постоянные высокие уровни сахара повреждают белки (гликация), в первую очередь - коллаген, являющийся основным структурным белком организма. Это ускоряет образование морщин и общее старение организма.

Скиталинская советует добавлять в блюда орегано, чеснок, корицу, имбирь, лимонный сок, яблочный и бальзамический уксус. Эти ингредиенты ингибируют выработку конечных продуктов гликации белков.

Не следует одновременно сочетать сахара (глюкозы, фруктозы) и жиры (пирожные с кремами, слоеное тесто, конфеты с кремовыми помадками, шоколадки с кремовыми начинками, нутелла и т. п.). Такое сочетание изменяет состав кишечной микробиоты, способствует повышению проницаемости кишечника для эндотоксинов в кровоток, способствует воспалению оксидантного стресса и нарушению работы кожи.

Для молодости кожи нужно часто употреблять крестоцветные овощи (капуста всех сортов, руккола, редька, редис, хрен) - они усиливают способность печени удалять вредные и токсичные вещества, которые либо попали извне, либо образовались в процессе обмена веществ.

Нужно употреблять ферментированные продукты - они омолаживают микробиоту кишечника, а она производит противовоспалительные вещества. Например, полезен квас из бузины.

"Употребляйте пищу, богатую разными видами клетчатки и полифенолами (ягоды, зеленый чай, брокколи, тушеные томаты, настой луковой шелухи). Полифенолы блокируют воспалительные молекулы и препятствуют разрушению клеток", - говорит Скиталинская.

Следите, чтобы еда была богата омега-3 жирами. Употребляйте орехи, семена лен и чиа, желтки яиц.