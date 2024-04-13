Дієтолог поділилась секретами ідеального сніданку: лише 4 правила

Половину тарілки мають становити овочі

"Під час кожного приймання їжі половину тарілки повинні складати овочі. Вживати їх можна в різній формі: цілими, у вигляді салатів, у свіжому і приготованому вигляді, як інгредієнт котлет, запіканок і т. д", - каже дієтолог.

Фус наголошує, що важливо пам’ятати, що 400 г овочів і 200 г фруктів - це мінімум, який необхідно вживати за день.

Чверть тарілки мають становити корисні білки

1/4 тарілки повинні займати джерела корисного білка - м’ясо, риба, яйця, сир, якщо ви добре його переносите.

"Бобові - також джерело і рослинного білка, і складних вуглеводів. Тому іноді вони можуть займати половину тарілки", - пояснює Фус.

Чверть тарілки мають становити вуглеводи із клітковиною

Ще 1/4 тарілки мають бути вуглеводи з високим вмістом клітковини. До таких продуктів належать: крупи, цілозерновий хліб, паста з твердих сортів пшениці.

Пам'ятайте про корисні жири

"Не забувайте про жири. Частину з них ми отримуємо в складі м’яса, риби, круп, бобових, горіхів, насіння, авокадо, а решту бажано додавати у вигляді оливкової, лляної олії, масла. Важливо пам’ятати про кількість", - наголошує дієтолог.

Фус зазначає, що ці правила дозволять вам приготувати повноцінні, різноманітні страви на кожне приймання їжі. Складені таким чином страви забезпечать вас нутрієнтами необхідними для здоров’я. Також у харчуванні важливо дотримуватись балансу та різноманітності.

Рецепт корисного сніданку: