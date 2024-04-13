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Диетолог поделилась секретами идеального завтрака: всего 4 правила

Каким должен быть здоровый завтрак (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Завтрак должен обеспечивать треть дневной потребности в калориях. Очень важно, чтобы он был сытным и в то же время полезным. Без полноценного завтрака вам будет трудно аккумулировать энергию и сосредоточиться на работе. При этом, не стоит отказываться от утреннего приема пищи, потому что это спровоцирует переедание в течение дня.

О том, какие правила здорового завтрака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Половину тарелки должны составлять овощи

"При каждом приеме пищи половину тарелки должны составлять овощи. Употреблять их можно в разной форме: целиком, в виде салатов, в свежем и приготовленном виде, как ингредиент котлет, запеканок и т. д", - говорит диетолог.

Фус отмечает, что важно помнить, что 400 г овощей и 200 г фруктов - это минимум, который необходимо употреблять за день.

Четверть тарелки должны составлять полезные белки

1/4 тарелки должны занимать источники полезного белка - мясо, рыба, яйца, творог, если вы хорошо его переносите.

"Бобовые - также источник и растительного белка, и сложных углеводов. Поэтому иногда они могут занимать половину тарелки", - объясняет Фус.

Четверть тарелки должны составлять углеводы с клетчаткой

Еще 1/4 тарелки должны быть углеводами с высоким содержанием клетчатки. К таким продуктам относятся: крупы, хлеб, паста из твердых сортов пшеницы.

Помните о полезных жирах

"Не забывайте о жирах. Часть из них мы получаем в составе мяса, рыбы, круп, бобовых, орехов, семян, авокадо, а остальное желательно добавлять в виде оливкового, льняного масла, сливочного масла. Важно помнить о количестве", - подчеркивает диетолог.

Фус отмечает, что эти правила позволят вам приготовить полноценные, разнообразные блюда на каждый прием пищи. Составленные таким образом блюда обеспечат вас нутриентами, необходимыми для здоровья. Также в питании важно соблюдать баланс и разнообразие.

Рецепт полезного завтрака:

  • 70 г цельнозернового хлеба
  • 70 г авокадо
  • 50 г яйцо
  • 35 г слабосоленой рыбы
  • 200 г овощной салат заправленный растительным маслом
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