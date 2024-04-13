Диетолог поделилась секретами идеального завтрака: всего 4 правила

Половину тарелки должны составлять овощи

"При каждом приеме пищи половину тарелки должны составлять овощи. Употреблять их можно в разной форме: целиком, в виде салатов, в свежем и приготовленном виде, как ингредиент котлет, запеканок и т. д", - говорит диетолог.

Фус отмечает, что важно помнить, что 400 г овощей и 200 г фруктов - это минимум, который необходимо употреблять за день.

Четверть тарелки должны составлять полезные белки

1/4 тарелки должны занимать источники полезного белка - мясо, рыба, яйца, творог, если вы хорошо его переносите.

"Бобовые - также источник и растительного белка, и сложных углеводов. Поэтому иногда они могут занимать половину тарелки", - объясняет Фус.

Четверть тарелки должны составлять углеводы с клетчаткой

Еще 1/4 тарелки должны быть углеводами с высоким содержанием клетчатки. К таким продуктам относятся: крупы, хлеб, паста из твердых сортов пшеницы.

Помните о полезных жирах

"Не забывайте о жирах. Часть из них мы получаем в составе мяса, рыбы, круп, бобовых, орехов, семян, авокадо, а остальное желательно добавлять в виде оливкового, льняного масла, сливочного масла. Важно помнить о количестве", - подчеркивает диетолог.

Фус отмечает, что эти правила позволят вам приготовить полноценные, разнообразные блюда на каждый прием пищи. Составленные таким образом блюда обеспечат вас нутриентами, необходимыми для здоровья. Также в питании важно соблюдать баланс и разнообразие.

Рецепт полезного завтрака: