Диетолог объяснила, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день
Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, которыми нередко "балуют" себя посетители фаст-фудов и кафе, пиццерий и других заведений общепита. При этом эксперты в области здорового питания призывают не налегать на блюда с трансжирами, предупреждая о негативном влиянии на здоровье.
Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
Что не так с трансжирами
Специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем, широко применяется на кухнях в фаст-фудах.
"Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твердые растительные жиры - маргарины и кулинарные жиры. Этот "улучшенный" растительный жир, дешевый, долго сохраняется даже при комнатной температуре", - пишет авторитетный специалист.
У таких жиров искривленная молекулярная структура, которая для природных соединений не характерна.
Трансжиры, встраиваясь в клетки нашего организма, нарушают метаболизм, и препятствуют полноценному питанию клеток.
Чем чревато употребление пищи с трансжирами
- Потребление богатых трансжирами продуктов "дарит" людям дополнительные килограммы в весе.
- Увеличивают риск сахарного диабета, инсулинорезистентность.
- Повышают угрозу возможного развития новообразований.
- Могут привести к болезням сердечно-сосудистой системы.
- "Они отвечают не только за "засорение" артерий. Новые исследования показывают, что они оказывают негативное влияние на нашу память! Трансжиры нарушают обмен веществ в клетках мозга!" - обращает внимание диетолог.
Кому особо вредны трансжиры
Негативное влияние на здоровье продукты с трансжирами - для беременных и развивающегося плода.
Также они ухудшают качество молока у кормящих матерей, передаются с молоком матери ребенку.
Какие это продукты
Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, таких как:
- гамбургеры,
- картофель фри,
- хот-доги,
- пицца,
- сливки для кофе,
- маргарин,
- чипсы,
- мороженое,
- шоколадные изделия и прочее.
Есть ли "безопасная доза" трансжиров?
Диетолог подчеркивает, что любое количество трансжиров вредно для здоровья.
"Для них не существует верхних и нижних безопасных границ", - добавляет специалист.
Напомним, недавно ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия.
Добавим также, перед этим диетолог рассказала, какие продукты провоцируют головную боль.