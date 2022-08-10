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Диетолог объяснила, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 07:57
Диетолог объяснила, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день Коллаж РБК-Украина: диетолог высказалась о продуктах с трансжирами
Автор: Владимир Костырин

Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, которыми нередко "балуют" себя посетители фаст-фудов и кафе, пиццерий и других заведений общепита. При этом эксперты в области здорового питания призывают не налегать на блюда с трансжирами, предупреждая о негативном влиянии на здоровье.

Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Что не так с трансжирами

Специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем, широко применяется на кухнях в фаст-фудах.

"Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твердые растительные жиры - маргарины и кулинарные жиры. Этот "улучшенный" растительный жир, дешевый, долго сохраняется даже при комнатной температуре", - пишет авторитетный специалист.

У таких жиров искривленная молекулярная структура, которая для природных соединений не характерна.

Трансжиры, встраиваясь в клетки нашего организма, нарушают метаболизм, и препятствуют полноценному питанию клеток.

Чем чревато употребление пищи с трансжирами

  • Потребление богатых трансжирами продуктов "дарит" людям дополнительные килограммы в весе.
  • Увеличивают риск сахарного диабета, инсулинорезистентность.
  • Повышают угрозу возможного развития новообразований.
  • Могут привести к болезням сердечно-сосудистой системы.
  • "Они отвечают не только за "засорение" артерий. Новые исследования показывают, что они оказывают негативное влияние на нашу память! Трансжиры нарушают обмен веществ в клетках мозга!" - обращает внимание диетолог.

Кому особо вредны трансжиры

Негативное влияние на здоровье продукты с трансжирами - для беременных и развивающегося плода.

Также они ухудшают качество молока у кормящих матерей, передаются с молоком матери ребенку.

Какие это продукты

Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, таких как:

  • гамбургеры,
  • картофель фри,
  • хот-доги,
  • пицца,
  • сливки для кофе,
  • маргарин,
  • чипсы,
  • мороженое,
  • шоколадные изделия и прочее.

Есть ли "безопасная доза" трансжиров?

Диетолог подчеркивает, что любое количество трансжиров вредно для здоровья.

"Для них не существует верхних и нижних безопасных границ", - добавляет специалист.

Напомним, недавно ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия.

Добавим также, перед этим диетолог рассказала, какие продукты провоцируют головную боль.

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